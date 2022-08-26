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鐵馬拚外交 駐匈代表劉世忠騎單車上電視受訪

2022/8/26 07:13（8/26 08:03 更新）
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影片來源：Hír TV

（中央社記者林育立柏林25日專電）匈牙利電視台Hír TV今天播出台灣專輯，介紹台灣的景點和自行車觀光，駐匈代表劉世忠特地現身說法，騎捷安特自行車入鏡向觀眾解釋台灣的產業和觀光優勢，用鐵馬拚外交。

匈牙利電視台Hír TV今晚播出旅遊節目Radar，介紹台灣的觀光和產業，駐匈牙利代表劉世忠身穿印有台灣精品的運動服、踩著捷安特腳踏車入鏡，讓記者驚訝他為何不是搭乘外交官轎車來受訪。

劉世忠先用匈牙利語回應說，自己是自行車運動愛好者，喜歡在匈牙利鄉間騎車，甚至騎自行車上下班。

接著劉世忠解釋台灣產業和觀光的獨到之處，首先創新是台灣的基因，晶片佔全球產值比重近7成，經濟實力舉足輕重，可見一個國家的實力不能用面積大小來判斷。

他說，台灣的自行車廠商尤其善於創新，因此在激烈的競爭中居領先地位，捷安特在匈牙利珍珠市（Gyöngyös）設廠的規模在歐洲數一數二，設備也相當先進；台灣鏈條製造商桂盟生產的鏈條全球市占率達7成。

片中還介紹台灣的自行車觀光資源，劉世忠說，台灣有環繞全島的自行車道，歡迎匈牙利自行車愛好者來台旅遊。（編輯：周永捷）1110826

劉世忠
駐匈牙利代表：台灣是堅實夥伴 願貢獻國際社會 桃園拚美食外交 駐匈牙利大使下廚推廣
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