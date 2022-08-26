張善政發表埤塘政策 鄭文燦：不懂還說瞎話

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（中央社記者葉臻桃園26日電）桃園市長鄭文燦今天表示，國民黨桃園市長參選人張善政對桃園埤塘轉型為生態公園的政策不了解，卻睜眼說瞎話；民進黨桃園市長參選人鄭運鵬也說，若國民黨執政，受損的是桃園人。

鄭文燦今天上午陪同鄭運鵬至楊梅市場掃街拜票，接受媒體聯訪時，被問及張善政質疑鄭文燦任內政風，包括桃園市政府前經濟發展局長朱松偉因貪污被判刑等案。

鄭文燦表示，桃園這8年是在進步、改變，如果市民覺得桃園是在進步中，就請投給鄭運鵬，如果大家覺得桃園是在倒退，那就投給張善政。

針對張善政日前發表埤塘政策時表示，根據內政部統計，2013年到2019年間，桃園埤塘面積縮減超過200萬平方公尺，約300多個足球場面積。

鄭文燦表示，張善政抄襲的資料來源不是內政部，而是雲林某高中的學生作業，作業裡說，桃園這8年來少了300個足球場大小的埤塘；學生不懂、不怪他們，但張善政自稱懂GIS（地理資訊系統），結果竟睜眼說瞎話，瞎扯桃園少了300個足球場大小的埤塘。

鄭文燦表示，這不只是完全沒做功課，還是對桃園埤塘轉型為生態公園的政策完全不了解，桃園的埤塘生態公園獲得市民很大的迴響，張善政卻毫無所知、活在另一個世界，請張善政不要唱衰桃園，抹黑桃園。

針對宜蘭縣長林姿妙涉貪污洗錢案，鄭文燦表示，案件還在偵辦中，不過已揭露的事實確實讓他非常意外，資訊的透明化非常重要，他上任之初就推動了航空城土地資訊公開上網，以透明、參與的方法，讓航空城計畫可以得到大家的共識，「這是我們跟國民黨執政非常大的不同」。

鄭運鵬表示，張善政面對林姿妙弊案，假裝沒看到，甚至裝傻，如果國民黨重返執政，桃園市民要怎麼相信國民黨不會重演過去利用捷運、利用航空城、利用各種重劃案來獲取特權的暴利，如果國民黨特權再回來，最後受損的是桃園市民跟桃園所有的企業。（編輯：屈享平）1110826