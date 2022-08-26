計程車工會餐會 陳時中黃珊珊蔣萬安到場致意

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民進黨台北市長參選人陳時中（左1）26日在台北出席台北市計程車駕駛員職業工會中元普渡餐會，爭取計程車駕駛支持。中央社記者張皓安攝 111年8月26日

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（中央社記者蕭博文台北26日電）台北市計程車駕駛員職業工會今天舉行平安餐會，民進黨台北市長參選人陳時中、台北市副市長黃珊珊、國民黨台北市長參選人蔣萬安先後到場，異口同聲感謝司機在疫情期間付出。

餐會今天晚間在建國南路計程車休息站舉行，包括國民黨、民進黨、民眾黨多名台北市、新北市議員參選人到場爭取支持；陳時中、黃珊珊、蔣萬安也先後到場致詞，並逐桌與群眾碰拳、握手、合影。

最早到場的陳時中逐桌與群眾致意後先行離去，3人雖未同框，但也出現黃珊珊台上致詞、陳時中台下拉票，及蔣萬安、黃珊珊同場與民同樂的罕見畫面。

陳時中致詞表示，計程車是非常重要的行業，補足市區公共運輸不足，尤其防疫期間，大家都很辛苦，防疫計程車也是靠大家幫忙，感謝司機勇敢承擔，未來包括起跳費率、休息站等問題都可以隨時找他，並一同面對、解決台北交通問題。

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黃珊珊與民眾黨議員參選人一同上台，她表示疫情期間計程車司機都很辛苦，要代表台北市長柯文哲感謝大家的幫忙與辛勞，未來會想辦法幫忙改善休息站環境，讓司機更安全、舒適。

蔣萬安則提出5點政見，包括由市府與保險公司洽談，為司機爭取較低的乘客責任險保費、爭取更寬敞方便的計程車休息站辦公空間。並針對白牌車問題嚴格取締、加強執法；保留新進駕駛職前訓練時數給工會授課、宣導，並比照公車加碼給予計程車司機相關補助。（編輯：郭諭儒）1110826

宣布請辭後將正式投入台北市長選戰的台北市副市長黃珊珊（前右）26日晚間與多名民眾黨籍議員參選人，一同出席台北市計程車駕駛員職業工會中元普渡餐會，向與會者致意、尋求支持。中央社記者張皓安攝 111年8月26日