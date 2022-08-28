民進黨中評會：鄭寶清若登記參選桃園市長 依黨紀開除黨籍

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前民進黨立委鄭寶清（前）27日宣布參選桃園市長，民進黨中評會主委賴瑞隆28日說，鄭寶清若登記參選，依黨紀就是開除黨籍，最慢在9月中旬就會處分。（中央社檔案照片）

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（中央社記者葉素萍台北28日電）前民進黨立委鄭寶清昨晚宣布參選桃園市長，民進黨中評會主委賴瑞隆今天說，黨還在做最後努力溝通，希望不要造成親痛仇快，但鄭寶清若最後仍登記參選，依黨紀就是開除黨籍，最慢在9月中旬就會處分。

賴瑞隆今天受訪指出，依照公職候選人提名條例規定，違紀參選直轄市長，將由中央評議委員會於候選登記截止後，10日內從嚴議處。

賴瑞隆說，根據中選會公布時程，8月29日至9月2日受理候選人申請登記，依此推估，如果鄭寶清最後仍登記參選，中評會9月中旬之前一定處理。

賴瑞隆表示，黨還在做最後努力溝通，希望鄭寶清不要去登記，造成親痛仇快，但如果最後還是有違紀行為，依過去慣例，脫黨參選就是開除黨籍。（編輯：楊凱翔）1110828