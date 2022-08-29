落實數位治理 考試院發送第一批國考及格電子證書

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考試院長黃榮村29日主持第一批國家考試及格電子證書發行，並親自發送第一批電子證書電子郵件通知；他說，國家考試及格電子證書的發行，正式進入數位化的里程碑。（考試院提供）中央社記者陳俊華傳真 111年8月29日

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（中央社記者陳俊華台北29日電）考試院長黃榮村今天主持第一批國家考試及格電子證書發行，並發送第一批電子證書電子郵件通知；考試院秘書長劉建忻說，民國112年起國家考試類別，都以發給電子證書為原則。

考試院透過新聞稿指出，黃榮村表示，數位治理是國家發展趨勢，數位轉型及數位治理品質的提昇刻不容緩，國考及格證書電子化是考試院積極推動數位治理的重要項目，並以「簡政便民」為最高原則，以提昇考試院證書服務品質，落實服務型數位政府的目標。

黃榮村說，第一批電子證書是110年特種考試地方政府公務人員考試錄取人員，在8月完成訓練、成績及格；國家考試及格電子證書的發行，正式進入數位化的里程碑。

劉建忻表示，電子證書內含考試院數位簽章，並以PDF檔案格式發行，不易偽造，及（合）格人員接獲電子證書下載email通知後，就可到考試院網站或國發會MyData，以自然人憑證、健保卡或台灣行動身分識別等多元化下載機制，不限時間、次數，隨時得重複查詢下載自主運用，不必擔心遺失保管的問題。

劉建忻說，電子證書在使用時，如有驗證真偽及其內容正確性的需求，驗證者只需以免費的PDF檢視軟體或掃描證書上的QR code連接考試院網站，就可檢驗證書的有效性及完整發證歷程內容。

劉建忻表示，國考及格證書電子化分兩階段推動。目前是第一階段試行階段，從111年8月1日以後訓練期滿考試及格公務人員，或升官等訓練結訓的合格人員開始試行。

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劉建忻指出，第二階段為全面實施階段，從112年起各種國家考試類別，包含高普初等考試及特種考試、專技人員考試、升等升資考試及訓練等，都以發給電子證書為原則。及（合）格人員如有請領紙本證書需求，可繳納證書費後發給。

劉建忻表示，電子證書業報經財政部同意，在112年7月前不收費。以往發給的紙本及（合）格證書，如有遺失須申請補發證明書、或因工作上等需求須申請及格英文證明書的民眾，即日起可在考試院網站線上申請發給電子證明書，電子證明書的下載使用及驗證機制與電子證書完全相同。（編輯：蘇志宗）1110829