接待18歲公民權推動聯盟 民進黨力挺修憲複決

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（中央社記者葉素萍台北29日電）民進黨說，公民團體與學生組織組成的「18歲公民權推動聯盟」今天拜會民進黨中央黨部，與會者就11月26日18歲公民權修憲複決的推動情形與宣傳策略廣泛交換意見；民進黨強調，全力投入支持18歲公民權修憲複決。

民進黨下午發布新聞稿表示，民進黨副秘書長林鶴明、林飛帆與民進黨青年部共同接待「18歲公民權推動聯盟」。

民進黨說，「18歲公民權推動聯盟」由社團法人台灣少年權益與福利促進聯盟（台少盟）、人本教育文教基金會、台灣家長教育聯盟、社團法人台灣彩虹平權大平台協會、社團法人台灣青年民主協會、高雄學生民主聯盟、雙北高中職學生權益陣線、桃園市高中職學生聯合會等團體組成。

代表聯盟發言的台少盟理事長林月琴表示，聯盟已先後拜會朝野政黨，期待民進黨可以持續結合地方選舉參選人進行宣傳，在11月26日讓修憲成真。

民進黨副秘書長林鶴明回應，18歲公民權是民進黨長期推動的理念，支持修憲複決毫無懸念，在黨主席蔡英文號召下，所有民進黨籍縣市長參選人都紛紛表態支持，並由民進黨青年部作為黨內推動18歲公民權宣傳的專責單位，將在接下來3個月持續努力。

民進黨副秘書長林飛帆指出，民進黨籍縣市長參選人、縣市議員參選人不僅在網路上表態支持18歲公民權，也陸續掛出看板，更在座談會和造勢活動都提及修憲複決議題，相信公民團體與學生組織感受到民進黨是把18歲公民權放在核心位置。

林飛帆強調，接下來各類活動可互相搭配，多軸線並進來促成18歲公民權通過門檻。

民進黨青年部主任蔡沐霖說明，青年部於上半年即積極組織、培訓「國務青」團隊，7月響應蔡英文號召舉辦「18歲公民權的第一課」座談後，8月進一步推出紙本文宣與「民主前進挺18」口罩、徽章、貼紙等宣傳小物。

蔡沐霖表示，紙本文宣已在全國各縣市發放中，貼紙則以「縣市長候選人一票，18歲公民權一票」來散播，預計9月起「國務青」團隊將在各地啟動宣傳，把18歲公民權的理念傳播到街頭巷尾。（編輯：蘇志宗）1110829