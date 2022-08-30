美國人權專家：台灣是中共遂行再教育下一目標

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（中央社記者黃雅詩台北30日電）台美合辦的2022年區域宗教自由論壇今天登場，維吾爾裔的美國國際宗教自由委員會主席特克爾在會中強調，台灣是中國遂行「再教育」的下一目標，應從中共迫害維吾爾族的悲劇汲取教訓，絕不能坐等中國放一條生路。

特克爾（Nury Turkel）今天應邀在會中發表專題演說，他是維吾爾裔美國律師，長期關注中國迫害維吾爾族人權議題，他2019年也曾來台參加首屆區域宗教自由論壇。

特克爾在演講中分享家人遭到中國迫害的慘痛經歷，他表示自己從2004年後就未見過母親，他因為批判中國種族滅絕維吾爾人，被中國列為制裁名單，他擔心此生再也見不到母親，中國不讓他母親出境，把他母親當「人質」般，試圖影響他在美的人權工作。

特克爾表示，從他的經歷可知，中共對民主自由體制的威脅有多大，「若無法成功保護台灣，台灣將面臨同樣悲慘命運。」中國駐法大使已挑明說，中國會對台灣人民進行「再教育」，這代表改寫歷史，抹殺任何宗教信仰自由、政治異議，只能接受中國國家主席習近平那套思想洗腦。

特克爾表示，如今世界已看清中國種族滅絕維吾爾人的殘暴行徑，但這個認知來得太慢了，中共政權壓迫香港和在各地的中國人民，現在又施壓台灣，「台灣需要研究維吾爾人的恐怖經歷，從中學習教訓」，台灣必須了解正在面對何種情形，絕不能坐等中國放一條生路。

特克爾表示，正如歷史學家艾普勒波姆（Anne Applebaum）形容，世界正處在「壞人佔上風」（The bad guys are wining）的情勢，維吾爾族已因為國際社會對中國的「安撫政策」付出慘痛代價，現在各國應起身捍衛民主自由價值。

特克爾說，作為家長，他認為中共最可怕的「再教育」是抹殺過去，根據紐約時報報導，已有80萬名孩童被迫與父母分離，許多父母很痛心地在社群網站看到失聯孩子的影片，孩子已不會說母語，只會背誦中共的政治文宣語言。

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特克爾舉納粹屠殺猶太人的事件為例說，不是歷史會自己重演，是人類沒有從歷史汲取教訓，才導致悲劇重演，中國藉助科技發展，強化數位威權壓迫，為經濟成長創造血汗棉花等奴化生產模式，嚴重破壞國際經濟秩序，他相信台灣可在全球供應鏈扮演領導角色，改變這些扭曲現象。

特克爾表示，國際社會過度天真，相信可跟中國對話，讓中國以外交為手段，甚至用滲透選舉來影響民主體制，他希望台灣能勇敢堅持民主之路，台灣也必須繼續成為民主的燈塔，「我們無法想像一個比中共統治更黑暗的未來。」（編輯:翟思嘉）1110830