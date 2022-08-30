唐鳳：成立數位部是朝野共識 預算受立院監督

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（中央社記者蘇思云台北30日電）數位發展部部長唐鳳今天表示，成立數位發展部是朝野共識，相關預算也受立法院監督、監察院審計；其中，數位部前瞻基礎預算新台幣160億元，主要為強化國家資安建設、改善偏鄉數位落差。

聯合報今天社論刊出「吃大錢又不受控的數位部」一文，數位部透過新聞稿指出，唐鳳表示，所謂「統一事權是走政府回頭路，應該只需在科技部成立數位發展司」等說法，是對政府組織改造與數位發展潮流的誤解。

唐鳳指出，行政院前院長張善政曾多次公開主張，應該成立部會等級的「數位創新委員會」，並列入競選2020年國民黨總統候選人的政見；另外，國民黨16位立法委員、民眾黨團、時代力量黨團，也都有提出「數位發展部組織法」草案，可見是朝野政黨都贊成，也認為應該推動的國家重要政策。

唐鳳表示，明年開始的第4期（112年至113年）前瞻基礎建設特別預算2102億元，數位部主責數位建設約160億元，占7.6%，主要是延續第3期計畫，分別投資在強化國家資安建設，以及改善偏鄉數位落差提升數位人權。

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她表示，這些經過審查框列限定用途的前瞻特別預算，日後執行依然受到立法院審查監督與監察院審計，不會有所謂吃大錢、不受控的情況發生。

在人事進用部分，唐鳳說，根據立法院通過的組織法，數位部的司署長雖可進用非事務官的專業學者，但目前全都是進用常任文官，各司署編制內如有聘用人員，也都全權由這些常任文官的司署長進用與調度指揮，嚴守行政中立，外界傳言的「不受控」等情形，絕對不會在數位部發生。（編輯：張良知）1110830

（圖取自數位發展部網頁moda.gov.tw）

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