數位發展部揭牌 開搶資安資訊人才

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（中央社記者蘇思云台北27日電）數位發展部長唐鳳今天表示，接下來主要向資安、資訊領域人才招手，年底將成立行政法人國家資通安全研究院，還會有更新一波的技術專業徵才，敘薪上會更彈性一點，並會跟各部會密切合作。

數位發展部今天正式揭牌，會後進行媒體交流。唐鳳指出，在徵才上看即戰力，接下來主要向資安、資訊領域人才招手，等公文簽出去，很快就會在事求人平台上看到職缺，資通安全署目前進行第一波召募，主要以事務官為主，第二波會有部分約聘職缺，約聘開出來的薪水可能跟業界相比還是稍微打8折。

不過，今年年底將會成立行政法人國家資通安全研究院，還會有更新一波的技術專業徵才。唐鳳指出，資安人才非常專精，確實在業界很搶手，因此資安院在敘薪上會比數位部更彈性一點，可能會有部分配套提高待遇。

唐鳳指出，資安研究院是以戰代訓概念，資安研究院工作可以拓寬技術者眼界，也可以跟數位政府司、資安署合作巡檢工作，可以持續累積實戰經驗，並密切跟各部會合作，不過目前還沒有辦法說明具體徵才人數。

外界關注數位發展部預算規劃與應用，唐鳳表示，數位部明年編列預算總額新台幣57億元，另外編列的160億餘元前瞻預算，多是用在執行各部會移撥到數位部的計畫。

唐鳳指出，在前瞻相關計畫中，有一個是資安署中增進資安韌性相關，但也有部分在數位政府司，因為數政司必須跟資安署密切合作，會去檢視公務機關、關鍵基礎設施有哪些資安可精進地方；另一個是數位產業署也會提出新計畫，鼓勵各界在不利用個資情形下，強化隱私技術在新興通傳服務，這部分相關細節下週也會開始跟立委溝通說明。

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台灣近期發生公共場域電子看板遭駭事件，唐鳳今天也透過平板載具以自然人憑證簽出首份公文，主要是關於「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則修正草案」。

唐鳳表示，如果相關產品可能具備傳播能力讓不特定人看到與聽到，是否應該比照之前介接到公用網路的資通安全產品，這是行政命令層級的規則，後續會在公共政策網路參與平台供各界討論30天，規範範圍主要在公部門跟公部門委外場域。（編輯：林興盟）1110827