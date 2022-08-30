時代力量新北3議員參選人登記 宣示打破黑金高牆

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時代力量新北市議員參選人彭盛韶（左3）、王景弘（左4）與吳香君（右4）30日到新北市選舉委員會正式登記參選，並在場外推倒象徵舊政治、金權政治的高牆。（時代力量新北市黨部提供）中央社記者高華謙傳真 111年8月30日

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（中央社記者高華謙新北30日電）時代力量新北市議員參選人吳香君、彭盛韶與王景弘今天登記參選，宣示要打破「新北市黑金高牆」，現場除推倒象徵舊政治、金權政治的高牆外，也呼籲讓第三勢力進議會監督政府。

吳香君、彭盛韶與王景弘今天在時力黨主席陳椒華、黨籍立法委員邱顯智、王婉諭陪同下前往新北市選舉委員會登記參選，齊喊「第三勢力、打破藍綠，第三勢力、首選時力」訴求口號，網紅谷阿莫也以支持者身分到場相挺。

陳椒華表示，新北每7名議員就有1名涉貪，當監督者身陷金權利害關係，就會有許多建設面臨停擺、卡關，廣大市民權益永遠被排在當權者利益後面。她特別推薦新莊區議員參選人吳香君，不僅推動居住正義與交通平權，還認真提倡通過門檻很高的打房公投案。

吳香君表示，選戰過程沒有大金主奧援，因此早早決定不開設服務處、不花錢掛看板，甚至把一半資源用於推動打房公投與居住正義，她相信就算沒有樁腳，只靠自己兩隻腳站路口演講、在地方勤走，就能打一場不砸大錢但有共鳴的選舉。

邱顯智則向大家推薦他的嘉義高中學弟王景弘。邱顯智說，王景弘希望藉資訊專長幫助市民，打造更好的新北市，所以他這次競選口號就是「用程式改變城市」；王景弘表示，政府砸大錢製作許多App但沒妥善發揮功效，希望政治人物可更重視這些軟硬體發展，並透過科技改善人們生活。

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王婉諭說，新北市人口眾多，卻看到新北市府各種「不作為」，如市府不願公開恩恩案資訊與真相，而議會更缺乏像時力關心兒童權益的第三勢力議員，無法傳達監督市長聲音。她推薦在上次選舉僅以244票差距敗北的板橋區議員參選人彭盛韶。她說，彭盛韶有國會工作經驗，過去也和她追蹤處理過不少兒少、兒虐案件，關注交通安全及高房價下居住困境。

彭盛韶說，新北議會這幾年詐領助理費案頻傳，且只有非常少數議員質疑市長侯友宜要標售社宅案，是時候改變議會了。（編輯：李錫璋）1110830