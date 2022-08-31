李文忠美退伍軍團協會致詞 籲民主同盟勿姑息習近平

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退輔會副主委李文忠（右）美國時間30日在美國退伍軍團協會全國年會致詞。（退輔會提供）中央社記者游凱翔傳真 111年8月31日

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（中央社記者游凱翔台北31日電）退輔會今天表示，副主委李文忠美國時間30日在美國退伍軍團協會全國年會致詞表示，北約姑息俄羅斯，結果爆發俄烏戰爭。若民主同盟姑息中國國家主席習近平，結果不問可知。

退輔會上午發布新聞稿表示，副主委李文忠一行人，在美國時間30日出席美國退伍軍團協會（The American Legion）今年於威斯康辛州密爾瓦基舉辦的全國年會，並代表主任委員馮世寬在聯合開幕大會致詞。

李文忠致詞感謝美國退伍軍團協會2019年史無前例邀請總統蔡英文以視訊方式於大會致詞，以及每年通過支持中華民國決議文的作為。

李文忠指出，本月初美國聯邦眾議院議長裴洛西一行訪問台灣，中國隨即在她離境後於台灣周邊展開軍演；接著中國又在美國國會兩個來台訪團離境後兩度實施軍演，不惜破壞台海現狀，蠻橫霸道的程度，令美國及民主國家政府都不能接受。

李文忠強調，歷史的教訓是，英法姑息希特勒，結果爆發二次世界大戰；北約姑息俄羅斯，結果爆發俄烏戰爭。因此，如果民主同盟國家姑息習近平，結果不問可知。

他表示，蔡總統已宣示，自己的國家自己救，台灣不會屈服，但台灣也如烏克蘭一樣，無法獨立對抗中國侵凌；李文忠呼籲，美國退伍軍團協會應繼續通過支持中華民國決議文，並對美國政府及國會發揮龐大影響力，此舉不只保障台海和平，也是保障人類自由民主的生活方式。

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李文忠並代表馮世寬將象徵輔導會最高榮譽的一等榮光專業獎章，頒贈給美國退伍軍團協會總會長迪拉德（Paul E. Dillard），表彰他對於兩會交流的重大貢獻。

美國退伍軍團協會成立於1919年，總會設於美國印第安納州印第安納波利斯，會員人數約200萬人，現有55個區會。美國50州各有1個區會，加上華盛頓特區、波多黎哥、法國、墨西哥、以及菲律賓等地區會共55個區會。各地區或郡設分會，全球共1萬5000個分會。（編輯：郭無患）1110831