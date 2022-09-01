考試院成果報告 黃榮村促推循證研究式政策規劃

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（中央社記者賴于榛台北1日電）考試院各部會今天在考試院會報告第13屆就職2週年成果報告。考試院長黃榮村肯定「數位轉型」和「重大法案」的推動成果與效率，並指示考試院整合研究資源，進一步推動循證研究式的政策規劃。

考試院發布新聞稿指出，黃榮村會中指出，考試院過去數位化進展緩慢，重要法案也經常欠缺臨門一腳，但從去年設定推動「數位轉型」和「重大法案」2項重要工作目標以來，經過一年努力，已擺脫過去的困境，也讓考試院的形象得以改觀。

黃榮村說，第13屆起，考試委員任期從6年縮短為4年，所以一定要「用4年的時間做6年的事」，剩下的2年任期中，不但要務實積極地設定目標，更要跟時間賽跑。

黃榮村指示，剩下2年時間，考選部的高普考變革方案是重中之重，並應針對「地特五等與初考的競合」、「離島地區考試用人的在地化需求」、及「警察考試雙軌制」等議題，提出具體可行的制度改革方案。

另外，黃榮村也提醒，應加速擴充電腦化試場的容量，儘速達成1萬個應試座位的目標，精進考試評量方式上；並持續推動雙語化政策、擴大用人機關參與選才、擴大採行口試、研議心理測驗，以落實多元考試模式的精神。

銓敘部部分，黃榮村指出，最重要的莫過於112年退撫新制，必須儘速完成個人專戶制的立法與相關體系的建立，相關配套的組織改造法案應務必掌握期程，使新人新制順利上路運行；另外，也要審慎因應投資市場變化，穩健退撫基金的經營管理。

他也說，考績法、陞遷法、俸給法等重大法案，目前都在部內研議當中，宜衡量各項法案對健全文官體制的必要性與急迫性，擬定修法的優先順序。

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黃榮村表示，保訓會應持續審慎辦理保障事件，並針對公務人力核心職能及社會脈動的變化，不斷提升訓練課程的品質，無論是數位治理、人權價值、雙語能力、以及與民間跨域交流等面向，要讓文官人員能隨時因應新時代的各項挑戰。

而為持續深化數位轉型，進一步推動循證研究，黃榮村請秘書長劉建忻規劃成立「考銓資料研究中心」的任務編組，強化對考銓資料庫的加值運用，整合院部會研究資源，並借用學界能量，研究即時性、前瞻性議題，以促進循證式的政策規劃，達成數位轉型的重要目標。（編輯：翟思嘉）1110901