宏都拉斯在台慶祝國旗日 北市府廣場辦升旗典禮
2022/9/1 20:52（9/1 21:21 更新）
宏都拉斯駐台大使布羅德（左8）1日與宏國軍方人員在台北市廣場舉辦升旗典禮，慶祝宏都拉斯國旗日。（宏國駐台大使館提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年9月1日
（中央社記者黃雅詩台北1日電）宏都拉斯大使館今天在台北市政府廣場舉行「國旗日」升旗典禮，宏都拉斯駐台大使布羅德（Harold Burgos）與宏國軍方人員皆出席，共同慶祝在台灣舉辦此一重要儀式。
宏都拉斯駐台大使館表示，國旗日（National Flag Day）提醒宏都拉斯人民團結、正義、自由、和平等美德，以及獨立的榮耀。
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宏都拉斯駐台大使館表示，今天儀式氣氛隆重，由台灣國防部軍樂隊演奏宏都拉斯國歌，宏都拉斯國旗在距祖國14000公里的地方升起，在友邦中華民國（台灣）土地上飄揚。
宏都拉斯國旗顏色來自原中美洲聯邦國旗的顏色。上下藍色寬條象徵宏都拉斯位於太平洋和加勒比海之間，白色象徵對和平的追求；5顆五角星是1866年添加，表達了希望原組成中美洲聯邦的宏都拉斯、瓜地馬拉、哥斯大黎加、薩爾瓦多、尼加拉瓜等5個國家，能再次聯合的願望。（編輯：林克倫）1110901
宏都拉斯軍方人員與宏國駐台使館1日在北市府廣場舉辦升旗典禮。（宏國駐台大使館提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年9月1日
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