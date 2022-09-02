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台中資優班性侵案 監委王美玉葉大華申請自動調查

2022/9/2 17:04（9/2 17:41 更新）
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台中市黃姓教師遭檢舉20多年前長期性侵女學生，被稱為台中房思琪案。（圖取自台中市政府網頁taichung.gov.tw）
台中市黃姓教師遭檢舉20多年前長期性侵女學生，被稱為台中房思琪案。（圖取自台中市政府網頁taichung.gov.tw）
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（中央社記者賴于榛台北2日電）台中市黃姓教師遭檢舉20多年前長期性侵女學生，被稱為台中房思琪案。監委王美玉、葉大華日前申請自動調查，葉大華受訪時表示，將深入調查性侵疑雲，以及台中市府此次行政調查是否積極。

人本教育基金會日前接獲投訴，指稱黃姓教師在25年前擔任國中資優班導師時，利用權勢性侵女學生，並威脅不得分手或公開此事，否則將進行報復，女學生（以下稱A女）受害長達4年多。

A女4月向台中市教育局檢舉，教育局5月成立「性別平等教育委員會」調查至今4個月，日前也將此案向台中地檢署告發；台中市教育局下午召開性平會審議調查小組報告，性平會同意調查報告及懲處建議，黃姓教師予以解聘、永不錄用、沒有退休金。

王美玉下午受訪時指出，她與監委葉大華上週已對此案申請自動調查，相關調查資料等正持續蒐集準備中。

葉大華對中央社記者說，此案目前看起來蠻嚴重，涉及不少學校、補習班需要清查，有必要做徹底的行政調查，才能知道整體狀況。

她表示，目前調查2大主軸，一是調查黃姓教師被指控的相關行為，以及藉由調查讓相關利害關係人陳述，也會了解黃姓教師任職的幾間學校是否知情。

另外，她說，也會持續掌握台中教育局目前階段的處理進度，是否有積極作為等等，並調查教育局在此案被檢舉前，有否得知相關訊息。（編輯：翟思嘉）1110902

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