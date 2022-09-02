台中資優班導師性侵案 受害者同班同學致信教長監督市府

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（中央社記者趙麗妍台中2日電）台中市黃姓教師遭檢舉20多年前長期性侵女學生，日前在A女出面控訴揭開此案，今天有17名A女同班同學連署寫信給教育部長潘文忠，希望督導台中市政府做出公平公正處置。

人本教育基金會日前接獲投訴，黃姓教師在25年前擔任國中資優班導師時，利用權勢性侵女學生，並威脅不得分手或公開此事，否則報復，女學生（A女）受害長達4年多。人本教育基金會中部辦公室統計，累計已有3名受害者。

今天有17名A女當時的國中同學連署，寫信給潘文忠，希望教育部督導台中市政府公平、公正處遇這件事，此信也在台中市一名高中老師蔡淇華的臉書上公開。

信中指出，他們是受害人A女的國中同班同學，彼此回憶當年在學狀況與導師言行，互相比對後拼湊出更多證據，他們相信A女的遭遇，即是「當年我們的導師真的性侵了同學」。在心情震撼之餘，同學及家長們也密切關注台中市教育局的處理進度。

文中表示，台中市教育局近日的處置方式，讓他們相當憂心，是否站在被害人的立場，妥善維護權益，並公平公正地調查。

他們提出2個疑點，第一、教育局在4月接獲申請調查後，並未依照教師法將疑似加害人停聘，也未依性別平等教育法將他停職，讓他可以正常上班、出席校內外活動，並以校內電話騷擾證人、被害人家屬。

此案經媒體揭露後，教育局堅稱已暫緩黃師退休，讓他留職停薪，卻始終無法解釋從4月至今，為何未能對疑似加害人依法停聘、停職，用意令人費解。

第二、教育局違反當事人意願，逕行將調查資料送請地檢署告發偵辦。在地檢署取證調查過程中，幾名被害人均將面臨更大的曝光風險。因案件事發年代久遠，地檢署無論掌握多少相關證據，針對超過追訴期的犯行，依法也只能作出不起訴處分，無法將疑似加害人繩之以法。

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他們認為，台中市教育局在過往的校園性平案件中，未見有如此處理方式。若此例一開，未來台中市、甚至全國的校園性平案件，是否一律送請地檢署告發？對於後續校園性平案受害者，究竟是造成有利或不利影響，民眾心中自有公斷。

信中也提到，加害人長年擔任台中市國中校長，在台中市教育局內部擁有強固的人際網絡，致使他們必須以此公開信，對教育部長提出訴求，能夠督導台中市政府，對本案做出公平公正的處遇。（編輯：郭諭儒）1110902