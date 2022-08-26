全面清查狼師犯行 中市教育局向地檢署告發擴大調查

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人本教育基金會17日召開記者會，揭發資優生A女在25年前遭國中導師性侵，受害時間長達4年多，A女勇敢提出申訴也呼籲其他受害者出面討公道。中央社記者趙麗妍攝 111年8月17日

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（中央社記者郝雪卿台中26日電）台中市傳出25年前黃姓教師疑性侵女學生案，台中市教育局今天表示，除由市府性別平等委員會調查外，由於陸續有人提出檢舉，已提出告發由地檢署偵辦，擴大調查潛在受害者。

台中市教育局長楊振昇今天接受採訪時指出，教育局於4月接獲A生檢舉這件校園性平案，隨即依規交由市府「性別平等教育委員會」審議並決定受理展開行政調查。性平委員會由學者、專家、律師、學校代表、家長團體代表、教師團體代表等計17人組成，案情正積極調查中。

楊振昇表示，8月22日黃男再次遭人檢舉，儘管檢舉人提供的資料有限，教育局仍依規辦理，絕無外界所謂刁難或不准立案的情況，教育局並於24日以專案提供擴大成立的「狼師檢舉專線04-25260040」。

對於人本教育基金會指稱出現第3名受害者，楊振昇說，教育局目前並未接獲第3件檢舉案，但教育局高度重視並擴大處理層面。

為力求真相並發掘潛在可能的受害者，楊振昇表示，今天上午先行依刑事訴訟法規定主動告發請地檢署偵辦，教育局也將擴大調查黃男所教過的所有學生，希望透過司法專業調查及教育局全面調查，找出疑似的潛在受害者。

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楊振昇呼籲，如有其他疑似的受害人，請勇敢站出來撥打教育局成立的狼師檢舉專線，檢舉人資料絕對受到保密，市府對校園性侵案零容忍，力求真相的態度始終如一，勿枉勿縱，如有違法，嚴懲重辦，維護安全友善的校園。

楊振昇說，黃男原本職務是校長，在市府調查期間曾提出退休申請，教育局予以暫緩退休申請，並回任教師，目前留職停薪、接受調查。（編輯：黃世雅）1110826