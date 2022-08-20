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女訴25年前遭資優班導師性侵 父親沉痛吐露心聲

2022/8/20 22:12（8/20 22:59 更新）
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台中一名女性（右2）在就讀國中資優班時期遭導師性侵，25年來內心飽受恐懼，她17日在人本教育基金會人員陪同下出席記者會揭發這起案件，並表示即使刑法過了追訴期，仍然希望可討回公道。中央社記者趙麗妍攝 111年8月20日
台中一名女性（右2）在就讀國中資優班時期遭導師性侵，25年來內心飽受恐懼，她17日在人本教育基金會人員陪同下出席記者會揭發這起案件，並表示即使刑法過了追訴期，仍然希望可討回公道。中央社記者趙麗妍攝 111年8月20日
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（中央社記者趙麗妍台中20日電）一名女子控訴25年前就讀國二資優班遭導師性侵，有如房思琪案翻版。被害人父親得知真相痛心疾首，這名狼師還打電話給他希望事情不要鬧開，台中教育局已籌組調查小組嚴查並訪談相關人員，若屬實將依法嚴辦。

人本教育基金會指出，A女在25年前就讀國中資優班二年級，黃姓男導師是數學名師，他以關懷學生形象取得家長信任後，再以個別輔導名義，利用假日單獨補救教學理由，迫使她在教室、保健室、出遊的旅館甚至他的車上發生性關係，威脅不得分手或公開此事，否則進行報復。

人本教育基金會日前召開記者會揭發這起有如房思琪案翻版的案件。A女指出，這樣關係長達4年多，上大學後，黃老師甚至到大學門口跟蹤、監視，甚至向父親投訴她的交友狀況。多年來，A女接受心理諮詢，飽受焦慮症折磨，她說，還好一路上有朋友陪伴，讓她得以繼續走下去。

目前，A女擔任教育者工作也成為校園性別事件調查人員，A女說，在接觸多起事件後，才赫然發現自己也曾是受害者。她在今年4月向台中市性別平等教育委員會舉發。即使刑法過了追訴期，仍然希望可討回公道。

A女父親透過聲明稿表達自己內心的傷痛，聲明稿中提到，女兒問他能否出席一件性平申訴案，他心想女兒所提必然是大事，當下即說「好」。但沒想到被害人竟然是他自己的掌上明珠。

這名父親在聲明稿沉痛表示，「我從來不相信，她會被這名尊敬的老師給侵害，20年來她竟然都隱忍，將苦痛藏在心裡深處、深受折磨，作為父親我竟不知曉」，他必須給予女兒最大支持，同時呼籲社會各界注意小孩的親密接觸對象，小心別成為下個受害者。

他說，7月29日接到黃老師來電，但他當時依然不知真相，黃老師說：「希望不要在退休前留下遺憾」、「行政申訴沒有追訴期，還要轉告女兒，如果鬧開了，進入訴訟，將來她的家庭婚姻、小孩搜到新聞事件他們該怎麼辦」等語。

被害人父親坦言，他對申訴所知有限，但對於黃老師談及刑事追訴期部分感到疑惑，「黃老師是不是做了什麼犯罪的事，他算算時間，認為已經不可能再對他追究刑事責任了，因而有恃無恐，軟硬兼施，要誘導我們撤銷性平申訴案嗎？」他將電話內容轉告女兒後，女兒終於鼓起勇氣告知他真相，讓他驚訝問：「黃老師有得逞嗎？」女兒勇敢回應：「是的，就在國中二年級下學期開始。」

A女還向父親說出了黃師在國中時期對她如何霸凌，圍堵她和同學正常交流學習，甚至對她「利用權勢性侵害」，A女父親沉靜地聽她訴說不堪往事，他表示，作為父親，他無知且無能為力，還糊塗對狼師說感謝的話，痛心疾首。

這名教師輾轉多所學校擔任校長，台中市教育局透過文字稿表示，接獲A女舉發後，隨即通知受指控的當事人現職及事件發生時所屬學校24小時內完成通報後，著手調查。

教育局指出，市府召開性別平等教育委員會決議受理此案，並籌組調查小組調查，訪談相關人等。教育局嚴加調查此案，因案情調查之必要展延調查期限至今年9月，若調查結果屬實，將依性別平等教育法及教師法相關規定重辦。

教育局表示，校長因任滿，今年3月申請退休，因性別平等教育委員會已受理此案並調查中，已暫緩他的退休申請，目前轉任教師，請假留職停薪等待調查。

房思琪案引起社會關切，當時年輕作家林奕含用自身的經歷寫下「房思琪的初戀樂園」，描述未成年少女被補習班老師誘姦的故事，2017年在台灣出版後，引起社會對於權勢性侵議題的關注。（編輯：郭諭儒）1110820

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