台中西苑高中教師體罰霸凌學生 監院糾正學校及教育局

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（中央社記者陳俊華台北6日電）監察院今天說，台中市西苑高中教師陳鴻明對學生凌虐施暴長達一年，甚至取不雅綽號「勃雞」，損及學生人格，但校方僅記一大過、仍在校任教，監察院通過糾正台中市政府教育局、西苑高中。

根據監察院最新公布的糾正案文指出，據台中市立西苑高中甲生家長陳訴，從民國105年12月起，甲生被班導師陳鴻明長達一年凌虐施暴，包括以水管、木板對學生進行體罰；學生罰寫未完成，將學生帶往導師室或教官室，不讓學生回教室上課，影響學生受教權。

糾正案文表示，陳鴻明在106年1月到12月間，長期將甲生單獨帶至無人實驗室，並將門窗關上、上鎖並緊閉窗簾，讓師生兩人關在密閉幽暗空間中獨處一室，強大的恐懼，不明的意圖及抽打，讓甲生心生畏懼。

另外，陳鴻明更在生物課堂上，以甲生的名字諧音，替甲生取具侮辱意味的不雅綽號「勃雞」，損及甲生的人格尊嚴。

糾正案文指出，甲生一年多來不敢向家人透露，但家人發現甲生睡覺時經常大叫驚醒、浴廁不敢關門、睡覺不敢關燈，驚覺有異，甲生才說出實情，但已造成甲生長期失眠、焦慮、恐懼導致學習效果不佳，經台中榮總診斷為罹患急性壓力症。

糾正案文表示，經西苑高中調查屬實，且經台中市社會局公告在案，但西苑高中未停聘或解聘陳鴻明，至今只核處陳鴻明一大過處分。西苑高中性平會、教評會成員的心證參雜與陳鴻明的交情，傾向維護陳鴻明，加深外界「師師相護」訾議，顯有未當。

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糾正案文也說，陳鴻明在涉及體罰、霸凌、不當管教及性騷擾甲生等相關案件調查期間，仍積極聯繫接觸甲生及甲生家長，非常不妥，但校方只有勸導、並無有效處理；西苑高中對所屬教師未善盡積極維護學生受教權，處理方式消極，核有違失。

糾正案文指出，台中市政府教育局對於西苑高中妥適性顯有疑義的處理結果，未依法進行妥適處置，實有未當。因此監察院通過糾正台中市教育局、西苑高中，移送教育部轉飭所屬確實檢討改善。（編輯：蘇志宗）1110706