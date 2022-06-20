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日本柔道大危機 減重體罰讓兒童卻步

2022/6/20 14:41
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（中央社靜岡縣袋井市20日綜合外電報導）日本是柔道的故鄉，但不惜一切代價取勝的殘酷心態、體罰和減重的壓力讓許許多多兒童卻步，也讓人擔心起這項運動的未來。

全日本柔道聯盟（All Japan Judo Federation）示警說，兒童被逼得太緊。為了凸顯問題嚴重性，聯盟甚至取消了小學生全國柔道大賽。

一個以練習柔道時受傷或死亡者為關注對象的壓力團體表示，1983年至2016年間，日本學校通報121起柔道相關死亡事件。

日本經常稱霸奧運會柔道獎牌榜，但全日本柔道聯盟理事山下泰裕告訴法新社，由於父母和教練眼中只有短期榮耀，這項運動的價值正在消失。

同時擔任日本奧林匹克委員會主席、曾在1984年洛杉磯奧運勇奪金牌的山下說：「柔道是一種強調人性的運動，如果認為除了勝利之外沒有任何價值，結果才是最重要，那就是扭曲。」

根據全日本柔道聯盟數據，2004年以來，日本學習柔道人數銳減近一半，來到約12萬人，兒童減幅最大。

有報導稱，為了參加較輕的量級，有些小學生被迫減重，有時甚至減重多達6公斤。小孩子學習的動作有些和奧運運動員一樣危險，激烈的訓練制度可能讓他們受傷或筋疲力盡。

眾所周知，有父母和教練會在比賽中斥責裁判，儘管多年來這項運動頻傳虐待和欺凌醜聞，體罰至今依舊存在。

全日本柔道聯盟3月決定採取行動，取消10歲至12歲兒童的全國大賽，並計劃以講座和練習會等活動取而代之。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1110620

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