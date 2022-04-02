楊勇緯開季首站就奪冠 教練：他是世界級的選手

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

東京奧運男子柔道銀牌得主、台灣「柔道男神」楊勇緯（左2），昨天深夜在土耳其的安塔利亞柔道大滿貫賽男子60公斤級奪冠，這也是他今年開季的第1場比賽，比賽結束後他將返台備戰6月底在中國成都舉辦的世界大學運動會。（圖／劉文等提供）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北2日電）台灣「柔道男神」楊勇緯，昨晚在安塔利亞柔道大滿貫賽男子60公斤級奪冠，拿下生涯第2座大滿貫賽金牌，教練劉文等表示，楊勇緯的表現符合預期，「他已是世界級的選手」。

楊勇緯去年在東京奧運拿下隊史首面柔道銀牌，年底又竄上男子60公斤級世界第1寶座，這次在土耳其舉辦的安塔利亞柔道大滿貫賽，則是他相隔4個多月後再次回到國際舞台，他沒有久別戰場的生澀，在開季第1站就順利奪冠。

這次楊勇緯僅在首役面對蒙古選手巴雅巴蘇倫（Sukhbat Byambasuren），一度顯得有些施展不開，劉文等解釋：「對手是新選手，在打法上比較陌生，加上對手身高上有優勢，也知道楊勇緯的近身很厲害，所以一直不敢太靠近。」

不過令劉文等欣慰的是，楊勇緯成功克服這道難關，接下來連續3場比賽，他都用拿手寢技的三角固壓制對手晉級，直到決賽遭遇2019年歐錦賽與世錦賽雙金得主、喬治亞名將奇赫維米艾尼（Lukhumi Chkhvimiani）。

事實上，兩人2019年世錦賽8強就曾交手，當時楊勇緯是落敗一方，這回兩人再碰頭，楊勇緯以半勝優勢擊敗對手完美復仇奪冠。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

劉文等說，上次碰頭已是近3年前的事，「現在的楊勇緯，無論是力量、速度還是體格，都比之前進步很多，再說上一次交手，楊勇緯就有機會可以拿下。」

看著楊勇緯近年來不斷進步，劉文等直言，現在的「柔道男神」已是世界級的選手，不再是看到籤表要碰到他，就覺得是可以輕鬆過關的軟柿子，接下來比賽結束後，師徒倆將返台備戰6底月在中國成都舉辦的世界大學運動會，接著迎戰巴黎奧運的積分賽。（編輯：徐睿承）1110402