國小學童遭罰波比跳 校方國賠16.5萬元確定

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（中央社記者劉世怡台北5日電）北市一所小學學童遭罰波比跳，還被要求公開描述與同學的紛爭。案經學童與母親請求國賠，一審認定校方侵害學童人格發展權須賠新台幣16萬5000元。二審今天駁回上訴，全案確定。

學童及母親提起國家賠償訴訟主張，校方自民國107年起，多次以遺失物品等理由，處罰學童跳波比跳，導致小腿肌肉撕裂傷、肌腱發炎。

起訴另主張，學童遭同學霸凌受傷，校方卻要求學童在班上重演霸凌過程，校長另指責學童為媽寶，導致學童與學童母親都患有憂鬱症，以校方違反教育基本法等規定，侵害學童健康權、人格發展權、隱私權，請求校方賠償學童新台幣69萬餘元、學童母親27萬元。

校方抗辯，波比跳是運動暖身項目，強度與成人的波比跳不同，學童因遺失物品選擇波比跳取代填寫事件經過單，是督促學童自我警惕並培養愛惜物品觀念；此外，因學童撞傷同學，才要求波比跳，未嚴格要求確實執行，也未要求重演霸凌過程。

一審士林地方法院判決指出，教育基本法第8條第2項規定，「學生之學習權、受教育權、身體自主權及人格發展權，國家應予保障，並使學生不受任何體罰及霸凌行為，造成身心之侵害」。

一審法官認為，校方要求學生進行的波比跳有半蹲、撐地等類似體罰動作，認定學務組長曾因學童遺失斗笠帽、水壺、蛙鏡，各處罰波比跳至少20下，代課老師曾因學童撞到同學，處罰波比跳150下。

一審認定，校方處罰波比跳只是省去學童撰寫事件經過單的麻煩，無法達到輔導學童養成注意攜帶身邊物品的習慣，也無法達到輔導學童不慎撞及他人應予道歉的目的，認定校方人員違反教育基本法等規定，侵害學童人格發展權。

另方面，一審法官認為，學童並未遭受霸凌，但校方要求學童描述與同學紛爭的經過，並就其中說詞不一之處進行比劃，造成學童擔心同學評論等壓力，影響人格發展。

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一審判決，校方應就所屬公務員的過失行為負賠償責任，3次各處罰波比跳至少20下部分，應賠償學童精神慰撫金3萬元，處罰波比跳150下部分賠償7萬5000元，公開描述紛爭過程部分賠償6萬元，共計16萬5000元。

校方、學童及母親不服判決，提起上訴，二審由台灣高等法院審理，今天認定上訴均無理由，校方未遵守教育基本法第8條第2項規定，侵害學童身體自主權及人格發展權，駁回上訴，全案確定。（編輯：方沛清）1110705