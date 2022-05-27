高雄國中師言語辱生僅停職半年 市府：絕對依法懲處

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高雄一名陳姓國中導師遭投訴有體罰、以言語羞辱等不當管教情事，人本基金會南部辦公室主任張萍（前右）27日表示，不當管教行為除對學生造成傷害，也嚴重影響其他同學價值觀，但校方僅給予停職半年，處分過輕。（人本教育基金會）中央社記者曾以寧傳真 111年5月27日

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（中央社記者曾以寧高雄27日電）高雄有陳姓國中導師遭投訴體罰、以言語羞辱學生等不當管教情況，但人本教育基金會批評校方處分過輕。教育局說，絕對會依法懲處、絕不寬容，社會局則依兒少法開罰18萬元。

人本教育基金會今天召開記者會指出，高雄市某完全中學國中部陳姓導師遭投訴打學生的頭、背、額頭及捏耳朵等，並會罰學生青蛙跳；且管教時會以「草包」、「社會敗類」、「比狗還不如」、「神豬」、「帶賽這個社會」等言語羞辱學生，不當管教行為除對學生造成傷害，也嚴重影響其他同學價值觀，但校方僅給予停職半年處分。

校方發布聲明稿表示，針對老師事涉違規情況，都已依程序辦理、聘請專家、完成調查報告書，而各委員會決議的懲處，學校均予以尊重。至於教師行為違反「兒童及少年福利與權益保障法」部分，也遵照規定辦理。

學校今天也召開教評會，並依法邀校外2名具有兒少及法律專長之專家學者參加。校方會後表示，經各委員充分討論、陳師列席說明，最後無記名投票表決，相關會議紀錄將由人事室簽核，經學校核准後報教育局審議。

高雄市政府教育局新聞稿回應，今年2月9日起已暫時停聘這名教師，5月經教評會審議通過並報教育局核准後，也予以終局停聘6個月。此外，教師因違反兒少法規定，社會局5月初也裁處新台幣18萬元整罰鍰並公布姓名。

教育局說，對不當對待學子事件零容忍，絕對依法懲處、絕不寬容。因此該名教師雖然已被停聘6個月，但等各案皆處理完結後，教育局仍將責成學校據以全面檢視其適任性後進行適法性處理。

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人本基金會南部辦公室主任張萍表示，陳姓老師行為經性平會、防制霸凌小組、校事會議調查，性騷擾、性霸凌、霸凌、教學不力等情況都有成立，但是犯行經學校分流調查、分開懲處，僅遭教評會依「性騷擾及性霸凌行為屬實」決議以停聘6個月處分，及要求後續輔導。

張萍告訴中央社記者，今年初有媒體報導相關投訴，陳姓導師班級同學卻向人本基金會反映，認為是同學做錯事、導師只是在進行管教，不覺得老師語出羞辱、進行體罰有什麼不對，可見導師行為已對學生造成相當不好的影響，且陳姓導師在2015年就已經有體罰、性騷擾的紀錄，認為不應該讓這樣的老師繼續影響學生，「讓同學認同暴力就是最可怕的後遺症」。（編輯：黃世雅）1110527