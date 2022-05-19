台東議員曝教練不當體罰霸凌 教育處長：絕對零容忍

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（中央社記者盧太城台東縣19日電）台東縣議員張全馨嵐爆料台東某國中棒球教練不當體罰和霸凌，要求學生跑操場60圈導致腳受傷。縣府教育處長林政宏表示，不當體罰和霸凌絕對零容忍，會要求學校重新調查。

台東縣議會今天進行定期大會，由警政、教育、社會等處工作報告。

張全馨嵐質詢教育處長林政宏說，台東某國中棒球隊有14名家長聯名向她投訴，棒球教練不當體罰和肢體霸凌，且情緒控管有問題，動不動就謾罵棒球隊學生。

張全馨嵐舉例，某同學被教練扯領子打臉，校方調查卻「只是摸臉而已」，還有球員被踹，家長不敢言；某同學因為少帶1裝備，教練突然暴怒，處罰學生跑操場60圈。

當晚學生打電話告知父母親腳不舒服，父母親趕緊帶他看醫生，才知道腳部膝蓋、腳踝嚴重受傷；還有球員比賽沒有防護員導致受傷，賽後沒立即帶去就醫，而是由家長帶去醫院縫合4針。

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教練2020年剛發生不當管教和霸凌事件後，曾簽切結如再犯願意主動離職，但從2020年底至2022年4月29日，這名教練共有10幾起不當管教，卻沒辭職，家長擔心教練持續下去對小孩會造成很大傷害，因此有14名家長連署要求教育處處理。

林政宏回答表示，當初學校有調查教練的行為，的確涉及不當管教，但沒有剛剛議員所說這麼嚴重霸凌和罰學生跑60圈操場的行為，如果屬實或情節嚴重不排除解聘教練。林政宏強調，教練這麼嚴重的行為讓人無法忍受，不當體罰和霸凌絕對零容忍，他會要求學校重新調查。（編輯：陳仁華）1110519