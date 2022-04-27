人本推「Give Me 5」口訣 籲大人冷靜5秒減少體罰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

每年4月30日是「國際不打小孩日」，人本教育基金會27日舉辦記者會號召各界響應，並分享「Give Me 5」口訣，請大人在關鍵時刻給自己和孩子5秒，讓情緒降落，減少體罰的可能性。中央社記者許秩維攝 111年4月27日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北27日電）每年4月30日是「國際不打小孩日」，人本教育基金會今天分享「Give Me 5」口訣，請大人在關鍵時刻給自己和孩子5秒，讓情緒降落，減少體罰的可能性。

人本教育基金會今天舉行「430 國際不打小孩日」記者會，並邀請藝人六月擔任公益大使，現場更播放「因為愛、學會愛」公益短片，各界協力單位也一同呼籲家長支持零體罰。

人本教育基金會執行長馮喬蘭表示，人本自2006年起在台灣舉辦國際不打小孩日相關活動，協助爸媽能意識到「不要打小孩」；今年則分享「Give Me 5」口訣，請大人在關鍵時刻給自己和孩子5秒，讓情緒降落，減少體罰的可能性。

馮喬蘭指出，「Give Me 5」也代表面對孩子狀況的5個重要心法，「停止體罰、看見需求、聽懂對方、說出心聲、愛好愛滿」，希望幫助家長斷掉惡的循環，打造新的親子關係。

六月也分享，自己小時候也曾因功課沒寫完、考試沒考好等原因而被體罰，但教育應該與時俱進，以愛為出發點；當家長想要發火時，希望能停下腳步，給自己5秒鐘冷靜，並引導孩子用「說」代替「哭」，別「打壞了愛」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

人本基金會也號召與家庭、兒童相關的各行各業，一同成為430基地，目前已有逾1000個基地響應；民眾也可於即日起至5月15日參與線上活動，只要跟著「430 親子動」音樂體操跳，並將影片上傳臉書（Facebook）專頁，就能參加抽獎。

民眾也可前往「430基地」，和430標章貼紙或430海報合照，於自己臉書上發文和上傳照片，並在430基地打卡且標註「#430giveme5我不打小孩」，將貼文設公開，就能參與抽獎。（編輯：陳仁華）1110427