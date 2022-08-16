性騷案校方要求簽不調查同意書 監院糾正桃市教局

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（中央社記者陳俊華台北16日電）監委葉大華今天指出，桃園市某私校發生輔導老師性侵學生案後，校方未落實執行性平會建議事項，甚至要求其他被害學生家長填寫「不調查同意書」，桃園市教育局未善盡督導之責，監院通過糾正。

監察委員葉大華、紀惠容上午舉行記者會。葉大華說，桃園市某私中的江姓教師，雖未具輔導教師資格，卻違法兼任輔導老師多年，在104年8月藉輔導甲生名義，對甲生擁抱、親吻、觸碰胸部等性騷擾行為。

葉大華指出，經校方性平會調查，認為江師性騷擾事實可認定，教評會也決議4年內不得續聘；司法調查判決江師有期徒刑8個月，校方要連帶損害賠償新台幣40萬元；110年校方性平會再通過，江師終身不得聘任為教師。

葉大華表示，事後甲生透過IG私下聯繫，發現有12名同學有疑似被性騷擾經驗，校方卻違法要求學生家長填寫「不調查同意書」，導致最後清查只有5名受害學生，只對其中2人進行完整調查；校方處置明顯不符兒童權利公約尊重兒少表意權等規定，也未落實執行性平會的建議事項，以及未提供被害學生輔導資源。

葉大華表示，此案是教師對學生的校園性平事件，屬於公益範圍，如果被害人沒有意願申請調查，學校仍得擔任檢舉人，以檢舉案形式啟動調查程序，並依職權調查所得資料進行事實認定，提出報告並通知當事人處理結果，維護被害人權益。

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葉大華指出，桃園市政府教育局的缺失，包括疏於督導私中、未督導私中落實性平會建議，還放任學校違法要求加家長填寫「不調查同意書」，提供錯誤訊息導致學校終止調查等，明顯未善盡督導之責，核有疏失，監察院通過糾正。

紀惠容表示，私校經常認為沒有檢舉人就不調查，但規定上學校可以當檢舉人啟動調查；學校甚至要求受害學生的家長簽切結書，「這完全是錯的」，不會因為簽了切結書就免除責任。（編輯：張均懋）1110816