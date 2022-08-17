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艾成墜樓亡享年40歲 2天前發文嘆愛是最難功課
首頁 / 社會

國二時遭資優班導師性侵 女忍25年揭惡行籲受害者出面

2022/8/17 11:46（8/17 12:51 更新）
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人本教育基金會17日召開記者會，揭發資優生A女在25年前遭國中導師性侵，受害時間長達4年多，A女勇敢提出申訴也呼籲其他受害者出面討公道。中央社記者趙麗妍攝 111年8月17日
人本教育基金會17日召開記者會，揭發資優生A女在25年前遭國中導師性侵，受害時間長達4年多，A女勇敢提出申訴也呼籲其他受害者出面討公道。中央社記者趙麗妍攝 111年8月17日
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（中央社記者趙麗妍台中17日電）人本教育基金會今天召開記者會，揭發1名資優生遭導師性侵，25年內心飽受恐懼，直到擔任性別事件調查人員，才意識自己也是受害者，她勇敢提出申訴也呼籲其他受害者出面討公道。

畢業多年的A女在25年前遭國中導師性侵，受害時間長達4年多，因該名教師在外開設大型補習班，她懷疑還有其他受害人，A女今天在民進黨籍市議員張家銨、賴佳微以及人本教育會陪同下，在民進黨團台中市議會辦公室召開記者會出面控訴此事。

A女表示，國中時，她就讀台中市知名國中的資優班，黃姓男導師以關懷學生形象取得家長信任，再以個別輔導名義，利用假日單獨補教教學理由，迫使她在教室、保健室、校史室、出遊的旅館甚至他的車上發生性關係，並威脅不得分手或公開此事，否則將進行報復。

A女指出，這樣的關係長達4年多，從國二下學期直到她上大學，期間幾次想要逃離但黃師不斷威脅，上大學後，黃師甚至到大學門口跟蹤、監視，她內心恐懼，多年來接受心理諮詢，受焦慮症所苦。

多年後，A女擔任教育者工作也成為校園性別事件調查人員，A女說，在接觸多起事件後，才赫然發現自己也曾是受害者。她說，黃師現在為某國中校長，當年他是數學名師，在校外開設大型數學補習班，每班學生上百人。她鼓起勇氣發聲，也呼籲受害者出面，一起討回公道。

A女向台中市性別平等教育委員會舉發，A女指出，調查期間，他騷擾擔任證人的國中同學，也多次威脅她的家人，強調刑法已過了20年的追訴期，威脅不得公開此事。

人本基金會中部辦公室主任張萍指出，擔心受害者不只1人，呼籲其他受害者站出來，即使過了20年法律追溯期，也透過行政程序，制裁惡狼。

張家銨、賴佳微表示，性暴力存在無形之中，男女都有可能發生，要求市府教育局擴大調查，該名校長應立即停職接受調查。

台中市教育局透過文字稿表示，今年4月接獲A小姐舉發，召開性別平等教育委員會決議受理此案，黃師任滿申請退休，因性別平等教育委員會已受理此案並調查中，已暫緩他的退休申請，目前已轉任教師並請假留職停薪靜待調查。（編輯：黃世雅）1110817

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