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法國參院歐洲事務委員會副主席貝勒發 7日訪台

2022/9/6 18:17
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（中央社記者游凱翔台北6日電）外交部今天表示，法國參議院歐洲事務委員會副主席貝勒發應台灣政府邀請，明天至12日率跨黨派國會議員，以外交泡泡方式訪台，期間將晉見副總統賴清德等人；這也是法國的國會在1年內第4度組團訪台。

外交部晚間發布新聞稿表示，訪團成員除了貝勒發（Cyril Pellevat）外，另包括外交暨國防委員會副主席卡迪克（Olivier Cadic）、法制委員會副主席馬克（Alain Marc）、德維莎（Brigitte Devésa）及樂維（Pierre-Antoine Levi）共5位跨黨派議員。此團是繼去年10月參議院訪團、12月國民議會訪團、今年6月參議院訪團後，1年內法國國會第4度組團訪台，彰顯台法友好情誼，外交部表達誠摯歡迎。

外交部說明，貝勒發等人訪台期間，將晉見副總統賴清德、拜會立法院長游錫堃、監察院長陳菊，以及相關部會首長，並將參訪台灣文經建設，訪團抵離及在台灣期間的各項活動規劃，均完全配合中央流行疫情指揮中心的防疫規定。

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外交部指出，貝勒發是台灣長期友人，支持台灣參與「世界衛生大會」（WHA）不遺餘力，尤其今年適逢法國5年一度的總統與國會大選年，法國參議院及國民議會兩院自3月初進入休會，貝勒發仍積極參與歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」共同主席聯名致函世界衛生組織（WHO）幹事長支持台灣參與WHA，展現高度友好情誼。

外交部提到，此行是貝勒發繼2016年、2017年後三度訪台，期間擬就全球與印太區域安全情勢、科技創新、產業供應鏈、台法共同關注等議題交換意見，以進一步深化台法人民的堅實友誼及互惠互利的實質夥伴關係，並共同促進印太地區的和平穩定及經濟繁榮。（編輯：林興盟）1110906

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