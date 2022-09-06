聯勇操演首次展示夜間作戰 火光四射劃破夜空

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陸軍第8軍團裝甲564旅6日晚間在屏東恆春三軍聯訓基地進行「三軍聯合作戰訓練測考111-5、6號操演」，雲豹甲車在夜間攻擊實彈測考。中央社記者徐肇昌攝 111年9月6日

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（中央社記者郭建伸屏東縣6日電）陸軍第八軍團指揮部今天晚間在屏東恆春進行聯勇操演，展示夜間作戰能力。陸軍晚間演訓出動阿帕契直升機、戰車砲、自走砲等軍備，山坡靶場砲聲隆隆，四射火光劃破夜空，場面震撼。

依據軍方規劃，夜間作戰的主要目的是為了隔天的日間作戰，先驅離敵軍警戒部隊，消滅外圍保護層，有利主力部隊白天發動反擊。今天晚上聯勇操演也是陸軍首次對外展示夜間作戰。

陸軍第八軍團564旅今晚於屏東恆春三軍聯訓基地，進行「三軍聯合作戰訓練測考111-5、6號操演」夜間實彈測考，陸軍動用M109A2自走砲、AH-64E阿帕契直升機、標槍飛彈、雲豹八輪甲車、120公厘迫擊砲、機砲與機槍等軍備。

陸軍今晚夜攻演訓先以M109A2自走砲實施檢驗射擊，再由AH-64E直升機30鏈砲、標槍飛彈、T93K1狙擊槍進行攻擊準備；攻擊實施則以105戰車砲、120迫砲及T74機槍，最後以各種機槍進行衝鋒陣內戰。

陸軍564旅聯兵二營營長黃敬峰中校表示，雖然中共近期對台灣動作頻頻，企圖挑起紛爭，但國軍秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」的精神，落實各項訓練，強化官兵作戰能力。

黃敬峰也提到，夜間作戰相較日間作戰，雖然能見度不佳，戰甲車具有夜視功能，射手可透過夜視鏡對目標射擊；各通信網在作戰前需完成測試，確保作戰通信無虞。（編輯：張均懋）1110906

陸軍第8軍團裝甲564旅6日晚間在恆春三軍聯訓基地，進行「三軍聯合作戰訓練測考111-5、6號操演」，阿帕契攻擊直升機從空中朝向目標射擊。中央社記者徐肇昌攝 111年9月6日

陸軍第8軍團裝甲564旅6日晚間在屏東恆春三軍聯訓基地，進行「三軍聯合作戰訓練測考111-5、6號操演」 ，多部CM-11戰車進行夜間實彈測考。中央社記者徐肇昌攝 111年9月6日

陸軍第8軍團裝甲564旅6日晚間在恆春三軍聯訓基地，進行「三軍聯合作戰訓練測考111-5、6號操演」夜間實彈測考，聯兵二營營長黃敬峰透過地圖向指揮官報告操演內容。中央社記者徐肇昌攝 111年9月6日

陸軍第8軍團裝甲564旅6日晚間在屏東恆春三軍聯訓基地，進行「三軍聯合作戰訓練測考111-5、6號操演」 夜間攻擊實彈測考，多部裝甲車朝目標區開火。中央社記者徐肇昌攝 111年9月6日

陸軍第8軍團裝甲564旅6日在屏東恆春三軍聯訓基地，進行「三軍聯合作戰訓練測考111-5、6號操演」 ，於夜間實施攻擊實彈測考，多發照明彈照亮目標區。中央社記者徐肇昌攝 111年9月6日