國軍操演阻敵海上 155榴彈砲實彈射擊

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（中央社記者李卉婷屏東縣9日電）中共近日大規模軍演，國軍備戰不停歇，今天在楓港訓場進行年度例行重砲射擊訓練，38門155榴彈砲對海實彈射擊，進行反登陸操演，場面震撼。

第四作戰區43砲指部，9日、11日排定在屏東楓港訓場進行年度例行重砲射擊訓練，今天有38門155榴彈砲、11日則有40門155榴彈砲。防衛作戰模式，阻敵於海上，設定目標著彈區，對海實彈射擊，巨大的火砲聲響，吸引民眾駐足圍觀。

屏東今天上午7時許就下起雨，官兵在大雨下，驗證部隊戰力。操演首日由38門155榴彈砲進駐，排開在楓港訓場岸際，延綿約1公里海岸線，官兵裝填彈藥，在旗手紅旗揮下，依序單發演練、6門齊放，海上目標區揚起水柱，現場砲聲隆隆，四起煙硝味，場面震撼壯觀。

陸軍第八軍團政戰主任樓偉傑接受媒體訪問指出，國軍的訓練是不分天候狀況，相對敵人的進犯，也不見得看天候，在各種氣候下都能達到訓練的目標。

媒體詢問，此次國軍往外海劃定的演訓區是否與中共先前的演習區有部分重疊，樓偉傑強調，演習區完全沒有重疊。（編輯：謝雅竹）1110809