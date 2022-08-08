國軍定心丸 陸軍裝配翻修廠登文總「匠人魂」[影]

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（中央社記者王寶兒台北8日電）對岸軍事演習近來備受關注，文總最新「匠人魂」影片，正是記錄國軍後盾「陸軍兵整中心裝配翻修廠」工作歷程，歷經數月拍攝在今天發布，讓人看見保家衛國的另一種方式。

中華文化總會秘書長李厚慶今天透過新聞稿指出，「匠人魂」第36集「整裝一下！再出發」影片，以陸軍兵整中心裝配翻修廠為主角，每名官兵努力、謹慎執行每個翻修步驟，成為最堅強後盾，讓所有戰甲砲車可以持續守護國家安全。

戰車、甲車、砲車是地面作戰的主要兵器，而「陸軍兵整中心裝配翻修廠」則像是甲車的「大型醫學中心」，官兵們須分工細密、按部就班完成修製作業；且組裝完成後，會進行道路性能測試，包含高速試車、爬坡測試、耐久測試等，確認每一輛戰甲砲車符合戰場實需。

影片來源：中華文化總會

文總表示，當一輛戰甲砲車進廠翻修時，拆解的零件分由動力所、車身所、承載所、砲塔所、油電所進行翻修，待裝備翻修完成後，再由裝配所進行全車組裝作業，每個細節維修人員必須全神貫注，才能確保測試時安全無虞。

影片主角、裝備翻修廠裝配所士官長朱厚任，自2008年起從事戰車修護工作，擔任戰車動力包件修護、戰車零附件修護等職務，實際參與全車組裝、測試修復逾200輛。

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朱厚任在影片中受訪分享，每天跟戰車朝夕相處，「它們也像我們的兄弟一樣」，看它歷經了10年，翻修之後又要出去，再擔任戰備任務守護台灣；當它上板車準備要出門的時候，他在心裡就會想慰勉它，向它說句：「加油！我們也會繼續加油！」

為記錄台灣百工百業，文總自2017年起拍攝「匠人魂」系列影片，在文化部支持下至今已累計完成36支、觀看人次逾450萬，並獲外交部協助翻譯為8種外語版；最新一集影片「整裝一下！再出發」即日起可透過文化總會的網站、臉書（Facebook）專頁及YouTube頻道觀賞。（編輯：陳仁華）1110808