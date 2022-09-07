涉賄選20萬元交保 羅東鎮長吳秋齡喊冤

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尋求連任的國民黨籍宜蘭縣羅東鎮長吳秋齡（圖）遭檢舉設宴送紅酒涉嫌賄選，她7日凌晨交保後，上午如期參加鎮內活動受訪時表示，自己清清白白絕無不法。（羅東鎮公所提供）中央社記者沈如峰宜蘭傳真 111年9月7日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣7日電）尋求連任的中國國民黨籍宜蘭縣羅東鎮長吳秋齡，遭檢舉設宴送紅酒涉嫌賄選，檢方諭令新台幣20萬元交保。她今天說，自己清清白白絕無不法，請鎮民用選票肯定她的努力。

檢方今天表示，吳秋齡在今年3月底於羅東鎮某餐廳，以每桌4500元代價，擺宴4桌免費宴請選民，餐後並致贈每人紅酒一瓶，以尋求支持。專案小組昨天持法院核發的搜索票，前往吳秋齡的辦公處所及住處搜索，並同步傳喚吳秋齡與當時受招待的選民共計20多人。

檢方指出，訊後檢察官認為，吳秋齡涉嫌違反公職人員選舉罷免法，犯罪嫌疑重大但無羈押必要，諭令20萬元交保。

吳秋齡今天凌晨交保後，上午如期參加鎮內活動。她受訪時說，承辦檢察官要求偵查不公開，她沒辦法跟外界詳細說明，但事情起因主要是志工感恩餐會，檢方認定鎮公所宴請的成員不符合志工資格。

她表示，因羅東鎮志工種類與人數眾多，羅東鎮公所辦理2場次感恩餐會，分別是3月20日席開50幾桌，還有同月30日席開4桌；第2場次宴請的是國中小學校長及家長會長，他們長期與鎮公所配合改善教育環境，因此列入感謝的對象。

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至於餐會後有無送紅酒，吳秋齡回應，當時的餐會確實是有喝紅酒，但因檢察官要求偵查不公開，無法多做說明，不過，她在鎮政上的努力，相信鎮民都看在眼裡，感謝各界關心，也請鎮民用選票肯定她的努力。

吳秋齡競選對手民主進步黨羅東鎮長參選人黃適超說，吳秋齡涉案方面，除請檢調單位毋枉毋縱，並呼籲民主政治的基本要求就是乾淨選舉、端正選風，請吳秋齡清楚說明涉案的來龍去脈，給羅東鎮民合理交代。（編輯：方沛清）1110907