總統與小廚神Liya聯手上菜 讚米粉數一數二好吃[影]

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影片來源：民主進步黨

（中央社記者溫貴香台北8日電）總統蔡英文與小廚神朱如茵（Liya）一起聯手上菜，重現Liya在「小小頂級廚師美國版第8季」中得到冠軍的經典料理－蜜汁烤鰻魚米粉。總統盛讚Liya年僅10歲，就能在極度高壓的廚藝競賽中過關斬將，「比我們打選戰還厲害」。

民進黨網路實境節目「一碗麵的時間」今天播出第8集，請來史上「最重量級組合」！總統蔡英文與小廚神朱如茵（Liya）以及主持人黃彩玲「3女力」聯手下廚，重現Liya在「小小頂級廚師美國版第8季」中得到冠軍的經典料理－蜜汁烤鰻魚米粉。

難得擔任二廚的蔡總統，擺盤時狂加香菜，試吃時4度誇米粉「數一數二好吃」，身為甜點控的她還控起全場，提醒主持人「甜點還沒吃」，多次化解廚房危機。

身為民進黨最強女力，蔡總統說，盼藉由節目「一碗麵的時間」將Liya介紹給國人認識，她讚Liya不只把台菜發揚光大，更強調年僅10歲，就能在極度高壓的廚藝競賽中過關斬將，「比我們打選戰還厲害」。

在比賽中喊出「Girls rule the world（譯：女力領軍）」的Liya解釋，女性特質有助團隊合作，她同時稱讚蔡總統「是一個很好的啟發，證明女生可以完成許多成就」。

料理過程中，Liya坦言有點緊張，讓蔡總統笑著回應說，「總統不會比節目主持人（指地獄廚神Gordon Ramsay）恐怖」，更多次幫忙化解廚房危機。

先是Liya醃製鰻魚時，因醬料碟太過一致，一度分不清米酒與醋而愣了3秒，總統不只馬上接手「嗅」出答案，更在米粉醬汁不小心被「加料」蜂蜜時，貼心補充「甜的米粉我也可以」，讓Liya鬆了一口氣，最後更不改「香菜本色」頻提醒「香菜多加一點」，再徒手大拍果蠅，嚇到所有人。

「蜜汁烤鰻魚米粉」上菜後，蔡總統的筷子停不下來，4度大誇「非常好吃」、「是我吃過數一數二好吃的米粉」。

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主持人黃彩玲說，這是一道融合西式烹飪手法，但充滿台灣味的料理，食材全選自台灣，包括屏東鰻魚和新竹米粉，蔡總統在一旁補充「用米酒就是台菜了」。不過，就在大家品嚐完準備收拾時，蔡總統突然大喊「Liya做的奶酪還沒吃」，只見身為「甜點控」的她拿起湯匙一口接一口，笑翻全場。

Liya除準備了甜點外，還連夜趕工繪製總統愛貓「想想與阿才」的肖像油畫送給總統，讓「蔡媽媽」看到秒回「牠們才沒這麼可愛」，並開心地說要把這幅畫掛在廚房。由於錄影當天正好是Liya14歲生日，蔡總統也準備驚喜，送上一件印有「Liya Chu」的工作圍裙，畫畫、做菜都能使用，祝福Liya繼續勇敢並堅持做自己喜歡的事。（編輯：郭無患）1110908