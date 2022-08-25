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小廚神朱如茵得名料理 10/30起台灣虎航機上吃得到

2022/8/25 11:39（8/25 11:51 更新）
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台灣虎航邀請台裔小廚神朱如茵Liya（左）將其在比賽中獲得好評的2道料理食譜改良後，作為台灣虎航的全新機上餐，10月30日起出發的航班皆可選購；台灣虎航董事長陳漢銘（右）請旅客耐心等待。（台灣虎航提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年8月25日
台灣虎航邀請台裔小廚神朱如茵Liya（左）將其在比賽中獲得好評的2道料理食譜改良後，作為台灣虎航的全新機上餐，10月30日起出發的航班皆可選購；台灣虎航董事長陳漢銘（右）請旅客耐心等待。（台灣虎航提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年8月25日
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（中央社記者汪淑芬台北25日電）台灣虎航機上餐將有令人驚豔的新口味，10月30日起，旅客吃得到台裔小廚神朱如茵在美國實境廚藝節目獲獎的2道美味料理。

台灣虎航今天發布新聞稿宣布，邀請實境烹飪比賽節目「小小頂級廚師美國版」第8季冠軍得主台裔的朱如茵（Liya），將其在比賽中獲好評的2道料理食譜改良後，作為台灣虎航的全新機上餐，讓虎迷未來搭乘台灣虎航時，也有機會享用連地獄廚神高登拉姆齊（Gordon Ramsay）都讚不絕口的台式料理。

朱如茵是在3年前以10歲之齡，榮登「小小頂級廚師美國版」第8季冠軍。

台灣虎航表示，這次與朱如茵合作，精選在比賽中製作的2道料理，並克服機上因壓力而有味覺的改變及餐點加熱限制，略微調整配方，推出「Liya特製蜜汁腿排佐米粉」和「Liya特製甜酸蝦佐核桃鳳梨炒飯」的全新機上餐，10月30日起出發的航班皆可選購。

台灣虎航介紹，「Liya特製蜜汁腿排佐米粉」以沾烤醬汁來回刷烤雞肉至外皮略帶焦香，再搭配以醬油、蜂蜜、柚子汁等多種醬料調製而成的醬醋米粉，就成為一道清爽又充滿韻味的料理。

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另外，「Liya特製甜酸蝦佐核桃鳳梨炒飯」則是把去殼草蝦裹粉油炸後，淋上特調甜酸醬汁，搭配鳳梨炒飯品嚐，都是完美絕配。

台灣虎航轉述，Liya對於自己的特製料理能化身為台灣虎航機上餐曾開心表示，酸和甜是她記憶中台灣的味道，也是2道料理的共同特色。其中醬醋米粉是她爸爸時常在家煮給家人吃的料理；鳳梨炒飯則是某次回台灣吃過覺得既特別又印象深刻的搭配。（編輯：張雅淨）1110825

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