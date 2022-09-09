緊抱毛孩慶祝狗狗節 林佳龍拋「寵物大療癒」政策

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣狗狗節到來，民進黨新北市議員戴瑋姍（左）等人9日帶著毛小孩到同黨新北市長參選人林佳龍（右）的競選辦公室，讓競辦氣氛瞬間歡樂了起來。（林佳龍競選辦公室提供）中央社記者高華謙傳真 111年9月9日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北9日電）今天是台灣狗狗節，民進黨新北市長參選人林佳龍拋「寵物大療癒」政策，包括補助寵物疫苗預防針、植入身分晶片費用，每年辦理新北寵物大聚會等，讓城市對毛小孩更加友善。

林佳龍競選辦公室今天發布新聞稿表示，新北市議員戴瑋姍、賴秋媚等人帶家裡的毛小孩到林佳龍競選辦公室，和林佳龍開心玩耍，讓競辦氣氛瞬間變得非常歡樂。

林佳龍表示，毛小孩是家人，帶給大家許多愛和溫暖，也讓家中小朋友了解動保教育就是善待彼此、從身邊做起。他並拋出寵物政策，未來將補助寵物疫苗預防針、植入身分晶片費用，每年辦理新北寵物大聚會。

他說，許多家庭都有養寵物，要讓大家有休閒運動去處，就從改善生活環境做起，包含公園、餐廳等，要讓城市對毛小孩更加友善。

戴瑋姍呼籲，愛牠就不要棄養牠。賴秋媚則說，希望林佳龍當選市長後營造一個友善動物的城市，市民都希望能夠帶著自己的家人、毛小孩到處遊玩。（編輯：張銘坤）1110909