更多編輯台推薦新聞：
按下去就芭比Q了 10大類NFT詐騙看準人性弱點
產經

按下去就芭比Q了 10大類NFT詐騙看準人性弱點

京都橘高校吹奏部「橘色惡魔」將來台 超人氣管樂隊國慶獻演
文化

京都橘高校吹奏部「橘色惡魔」將來台 超人氣管樂隊國慶獻演

iPhone 14資費方案 4家電信購機優惠比一比
生活

iPhone 14資費方案 4家電信購機優惠比一比

陳亞蘭演嘉慶君金鐘獎爭帝創先例 當年梁兄哥凌波拿特別獎
娛樂

陳亞蘭演嘉慶君金鐘獎爭帝創先例 當年梁兄哥凌波拿特別獎

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
陳思羽急拉尾盤逆轉勝 WTT馬斯喀特挑戰賽晉級4強
首頁 / 政治

緊抱毛孩慶祝狗狗節 林佳龍拋「寵物大療癒」政策

2022/9/9 16:02（9/9 16:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣狗狗節到來，民進黨新北市議員戴瑋姍（左）等人9日帶著毛小孩到同黨新北市長參選人林佳龍（右）的競選辦公室，讓競辦氣氛瞬間歡樂了起來。（林佳龍競選辦公室提供）中央社記者高華謙傳真 111年9月9日
台灣狗狗節到來，民進黨新北市議員戴瑋姍（左）等人9日帶著毛小孩到同黨新北市長參選人林佳龍（右）的競選辦公室，讓競辦氣氛瞬間歡樂了起來。（林佳龍競選辦公室提供）中央社記者高華謙傳真 111年9月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北9日電）今天是台灣狗狗節，民進黨新北市長參選人林佳龍拋「寵物大療癒」政策，包括補助寵物疫苗預防針、植入身分晶片費用，每年辦理新北寵物大聚會等，讓城市對毛小孩更加友善。

林佳龍競選辦公室今天發布新聞稿表示，新北市議員戴瑋姍、賴秋媚等人帶家裡的毛小孩到林佳龍競選辦公室，和林佳龍開心玩耍，讓競辦氣氛瞬間變得非常歡樂。

林佳龍表示，毛小孩是家人，帶給大家許多愛和溫暖，也讓家中小朋友了解動保教育就是善待彼此、從身邊做起。他並拋出寵物政策，未來將補助寵物疫苗預防針、植入身分晶片費用，每年辦理新北寵物大聚會。

他說，許多家庭都有養寵物，要讓大家有休閒運動去處，就從改善生活環境做起，包含公園、餐廳等，要讓城市對毛小孩更加友善。

戴瑋姍呼籲，愛牠就不要棄養牠。賴秋媚則說，希望林佳龍當選市長後營造一個友善動物的城市，市民都希望能夠帶著自己的家人、毛小孩到處遊玩。（編輯：張銘坤）1110909

戴瑋姍
戴瑋姍指忙新聞延誤恩恩送醫 衛局：勿臆測評斷 張姓前消防員再批新北消防作秀 貼文初衷為揭黑布
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族