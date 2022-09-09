更多編輯台推薦新聞：
按下去就芭比Q了 10大類NFT詐騙看準人性弱點
產經

按下去就芭比Q了 10大類NFT詐騙看準人性弱點

京都橘高校吹奏部「橘色惡魔」將來台 超人氣管樂隊國慶獻演
文化

京都橘高校吹奏部「橘色惡魔」將來台 超人氣管樂隊國慶獻演

iPhone 14資費方案 4家電信購機優惠比一比
生活

iPhone 14資費方案 4家電信購機優惠比一比

陳亞蘭演嘉慶君金鐘獎爭帝創先例 當年梁兄哥凌波拿特別獎
娛樂

陳亞蘭演嘉慶君金鐘獎爭帝創先例 當年梁兄哥凌波拿特別獎

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台鐵號誌中午修復下午又故障 2天影響逾5萬人
首頁 / 政治

吐瓦魯總理離台 外交部感謝允諾在聯合國為台發聲

2022/9/9 16:46
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北9日電）吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）訪團今天下午結束首次國是訪問，搭機離台。外交部感謝拿塔諾以具體行動重申挺台，並公開允諾在即將召開的聯合國大會為台灣發聲。

外交部發布新聞稿指出，政務次長田中光代表政府送機，拿塔諾臨行前特別感謝總統蔡英文及政府安排的國是訪問，並再次重申兩國邦誼穩固。

外交部表示，在台灣與吐瓦魯建交43週年之際，拿塔諾總理遠道而來進行首次國是訪問，極具意義。

外交部表示，拿塔諾在蔡總統主持的軍禮及國宴場合，均重申兩國長久忠誠的邦誼；在台北賓館與外交部長吳釗燮舉行雙邊會談及接受款宴時，也強調目前正值充滿地緣戰略挑戰的艱困時刻，願與台灣攜手合作，共同維護印太地區的自由、和平及穩定發展。

拿塔諾來訪除以「重申外交關係聯合公報」宣示兩國邦誼堅篤，也透過「警政合作協定」及「海巡合作協定」奠定雙方日後擴大合作交流基礎，並與國立中山大學簽訂「海洋科學及工程研究中心合作備忘錄」，充分展現兩國在氣候變遷調適緊密合作的決心。

拿塔諾也首度拜會行政院農業委員會、原住民族委員會、中山醫學大學附設醫院，並參訪宣德能源股份有限公司，討論台吐兩國未來在漁業、醫衛及潔淨能源領域合作願景。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

拿塔諾視察吐瓦魯駐台大使館，與吐國26位在台留學的獎學金學生舉行座談，訪問期間品嚐各式台灣道地料理、參觀貓空茶藝館及台中歌劇院等著名景點，實地體驗台灣民主轉型歷史及多元豐富的飲食文化。

外交部表示，台灣珍視吐瓦魯這位「民主盟友」，雙方將持續在海事安全、警政、醫衛、教育文化、綠能、氣候變遷及資通訊等領域攜手合作，深化長期以來互利互惠的緊密夥伴關係。（編輯：林克倫）1110909

田中光
美國聯邦眾議員莫菲率團訪台 將晉見蔡總統 疫情時助民眾包機返國 馬來西亞台商獲外交獎章
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族