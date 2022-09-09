吐瓦魯總理離台 外交部感謝允諾在聯合國為台發聲

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（中央社記者黃雅詩台北9日電）吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）訪團今天下午結束首次國是訪問，搭機離台。外交部感謝拿塔諾以具體行動重申挺台，並公開允諾在即將召開的聯合國大會為台灣發聲。

外交部發布新聞稿指出，政務次長田中光代表政府送機，拿塔諾臨行前特別感謝總統蔡英文及政府安排的國是訪問，並再次重申兩國邦誼穩固。

外交部表示，在台灣與吐瓦魯建交43週年之際，拿塔諾總理遠道而來進行首次國是訪問，極具意義。

外交部表示，拿塔諾在蔡總統主持的軍禮及國宴場合，均重申兩國長久忠誠的邦誼；在台北賓館與外交部長吳釗燮舉行雙邊會談及接受款宴時，也強調目前正值充滿地緣戰略挑戰的艱困時刻，願與台灣攜手合作，共同維護印太地區的自由、和平及穩定發展。

拿塔諾來訪除以「重申外交關係聯合公報」宣示兩國邦誼堅篤，也透過「警政合作協定」及「海巡合作協定」奠定雙方日後擴大合作交流基礎，並與國立中山大學簽訂「海洋科學及工程研究中心合作備忘錄」，充分展現兩國在氣候變遷調適緊密合作的決心。

拿塔諾也首度拜會行政院農業委員會、原住民族委員會、中山醫學大學附設醫院，並參訪宣德能源股份有限公司，討論台吐兩國未來在漁業、醫衛及潔淨能源領域合作願景。

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拿塔諾視察吐瓦魯駐台大使館，與吐國26位在台留學的獎學金學生舉行座談，訪問期間品嚐各式台灣道地料理、參觀貓空茶藝館及台中歌劇院等著名景點，實地體驗台灣民主轉型歷史及多元豐富的飲食文化。

外交部表示，台灣珍視吐瓦魯這位「民主盟友」，雙方將持續在海事安全、警政、醫衛、教育文化、綠能、氣候變遷及資通訊等領域攜手合作，深化長期以來互利互惠的緊密夥伴關係。（編輯：林克倫）1110909