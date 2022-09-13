卸任動向受關注 潘孟安：當屏東終身志工

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屏東縣長潘孟安13日赴議會進行任內最後一次施政報告，多面向細數屏東近年改變。潘孟安表示，縣府團隊會繼續拚，讓明天的屏東比今天更好。中央社記者李卉婷攝 111年9月13日

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（中央社記者李卉婷屏東縣13日電）屏東縣長潘孟安年底即將卸任，今天赴議會進行任內最後一次施政報告，議員關心未來動向，甚至改編詩句意指下一步是總統府或行政院，潘孟安則回應，當屏東終身志工。

潘孟安今早赴屏東縣議會進行施政報告，細數8年以來屏東減債、多層次交通網、城市縫合、醫療平權、社福建設、農業發展、觀光旅遊、教育培育、文化都市等，配合簡報，全程90分鐘，報告完獲得議員掌聲。潘孟安說，縣府團隊會繼續拚，讓明天的屏東比今天更好。

8年任期卸任後，潘孟安動向也受到議員關切。縣議員李世斌引用晉代詩人陶淵明「飲酒二十首」中的「飲酒．其五」其中一句「採菊東籬下，悠然見南山」改編成「採蔥東籬下，悠然望總統府或行政院」，最後還送上茄芷袋與斗笠。另外，縣議員陳明達則希望潘孟安卸任後，不論在何處，能繼續幫助屏東發展。

潘孟安會中回應，拚縣政都在與時間賽跑，未來不管誰入主，都會在民主監督下全力以赴，個人只想休息一下，總也要有自己的生活，不在其位不謀其政，充滿祝福。

潘孟安會後接受媒體聯訪表示，做好每一天的工作，卸任後目前也沒有規劃，唯一的希望就是睡到自然醒。

至於，李世斌所提及「採蔥東籬下，悠然望總統府或行政院」，媒體追問「2年後，有沒有可能賴潘配？」潘孟安回應，太荒唐，從沒有想過這個問題。（編輯：謝雅竹）1110913