王育敏打造嘉義博物縣 翁章梁細數政績推展文化

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國民黨嘉義縣長參選人王育敏（右2）13日在國民黨嘉義縣黨部召開「文化嘉義、最美博物縣」政見記者會，承諾打造嘉義為「博物縣」，前國立歷史博物館館長黃光男（左2）現場致贈「大道即青天」墨跡，期許王育敏成為文化的拓荒者與生產者。中央社記者蔡智明攝 111年9月13日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣13日電）國民黨嘉義縣長參選人王育敏今天召開記者會承諾打造嘉義為「博物縣」，不單是農工大縣；尋求連任的縣長翁章梁則細數政績表示，縣府支持文化發展不遺餘力。

王育敏今天在國民黨嘉義縣黨部召開「文化嘉義、最美博物縣」政見記者會，前國立歷史博物館館長黃光男、前立委陳宜民、陳學聖出席為王育敏文化政策背書。

王育敏指出，翁章梁將嘉義縣定位為農工大縣，忽略嘉義深厚的文化底蘊，嘉義除了故宮南院之外，更是諸羅文化之地，坐擁阿里山林業文化、糖業文化、宮廟文化、陶文化與原民文化等，歷史悠久又多元。

王育敏說，「我們這次提出的博物縣概念，其實用台語來唸，博物縣就是博物館（縣與館的台語音似）。恰恰符合我們要發掘嘉義各地的深厚文化的目標。」

黃光男則提到，農工大縣是為了生活的富足，但文化大縣才是生活的本質，是精神的富有。他肯定王育敏對於文化政策的重視，現場並致贈源自李白詩詞的「大道即青天」墨跡，期許王育敏成為文化的拓荒者與生產者。

陳學聖表示，西元2021年嘉義縣文化觀光局編列扶植地方藝文團體的預算僅有新台幣257萬元，其中還有180萬元是中央補助，嘉義縣政府僅出了77萬元；嘉義市人口不到嘉義縣6成，有6間獨立書店，但嘉義縣這麼大卻只有一家獨立書店，這些都顯見現在縣政府對文化的忽視。

翁章梁發布新聞稿回應，指嘉義縣重視的是「類博物館」概念的落實，目前共輔導13個館舍，其中梅嶺美術館與國家廣播文物館被文化部列為潛力博物館，不同類型的產業文化館、甚至是傳統廟會、藝術節都是民眾參與及體驗地方文化活力的學習場域。

翁章梁表示，縣府支持文化發展不遺餘力，以111年為例，補助地方文化館13個館舍經費1040萬元，10個社區營造點660萬元，傑出表演團隊5團250萬元，文創產業輔導230萬元，「再。嘉義—鄉村藝術行動」1500萬元，社區藝術季巡演9鄉鎮450萬元，展現縣府在文化層面上的用心。（編輯：謝雅竹）1110913