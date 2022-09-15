捷克參議員德拉霍斯將率學術高層訪台 政壇重量級人物與台灣淵源深

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（中央社記者林育立柏林14日專電）捷克參議員德拉霍斯18日將率國家博物館館長、科學院院長、教育及科技部高層訪問台灣，他表示，讓國際看見台灣軟實力是歐洲國家的共識，期盼此行能強化與台灣半導體業的合作。

現年73歲的德拉霍斯（Jiří Drahoš）是捷克政壇重量級人物，出身化學工程學界的他曾任捷克科學院（Czech Academy of Sciences）院長多年，2018年以獨立參選人身分出馬競選總統，在第2輪以些微差距敗給現任總統齊曼（Miloš Zeman），目前在參議院科學、教育、文化與人權委員會擔任主席。

德拉霍斯18日將率一個14人組成的代表團，訪問台灣6天，成員包括捷克科學院院長查茲瑪洛娃（Eva Zažímalová）、國家博物館（National Museum）館長路卡許（Michal Lukeš）、ELI光束線研究中心（ELI Beamlines）主任賀維茲達（Roman Hvězda）、教育及科技部的次長級官員、以及防疫和資安專家，堪稱是近年訪台層級最高的捷克學術和文化代表團。

德拉霍斯接受中央社記者訪問時表示，去年底上台的捷克政府，特別重視民主和人權，主動宣示將與台灣強化合作，他對自己這次率團訪問台灣感到榮幸，期待與台灣在網路安全、防疫、半導體、博物館等領域加強合作。

兩岸局勢緊張，歐洲政壇憂心台灣可能成為第二個烏克蘭，對此德拉霍斯說，歐洲國家雖然不一定能供應武器給台灣，但有共識在文化、研究、學術等軟實力的領域與台灣深化關係，讓台灣在國際上被看見。

他說，民主世界與台灣站在一起，這點中國應該很清楚，而且據他所知中國領導人相對務實，應該不至於會像俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）一樣發動戰爭，對自己和他人帶來毀滅性的後果。

隨著台灣與捷克關係升溫，文化部明年1月將在駐捷克代表處增設文化組，推動台灣與中東歐國家的交流，捷克國家博物館也將利用此行了解雙方未來合作的可能性。

針對台積電評估在歐洲設廠，德拉霍斯表示捷克相當期待台積電來投資，不過這是商業決定，他不願多加揣測。

德拉霍斯說，現階段他期待先與台灣建立半導體研發的合作架構，打下基礎後，進一步合作的條件自然成熟。

德拉霍斯自稱是台灣的老朋友，與台灣淵源深厚。1990年代他第一次到台大參加學術會議，從此與台灣結下不解之緣，定期邀請台灣學者到布拉格開會，擔任科學院院長時也致力推動兩國學界的交流。

他原本規劃2020年10月訪台，受疫情影響，不得不將行程延後至今。（編輯：林憬屏）1110915