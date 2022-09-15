蔡適應提創新永續青年政見 謝國樑推雙港城市行銷

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（中央社記者王朝鈺基隆15日電）民進黨基隆市長參選人蔡適應今天發表創新永續青年政見，提出成立3個跨局處辦公室，強化施政服務。國民黨基隆市長參選人謝國樑則南下至高雄，推動雙港城市行銷。

蔡適應表示，上任後將在市府內成立科技創新辦公室、永續幸福辦公室和青年事務辦公室。近年來科技進步迅速，除國家層級外，縣市政府也不能缺席，他會在專業建議下選擇適合基隆發展項目，推動市政平台數位化，讓市民生活能與未來潮流銜接。

至於永續幸福辦公室，蔡適應說，許多國家近年在政府層級關注孤獨問題，全球許多企業也陸續設立幸福長職務，但公部門還是比較少，由於基隆長者比例很高，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成的身心影響，他期盼能打造一座以人為本的關懷城市。

蔡適應表示，年輕人代表基隆的現在與未來，各項政策應即時回應青年需求，他會成立青年事務辦公室，搭配青年事務委員會，導入年輕活力思考，替基隆注入新生，同時呼籲11月26日投票日，在這面對憲法時刻，大家一同為18歲公民權投下贊成票。

謝國樑則前往高雄參訪，結束後與國民黨高雄市長參選人柯志恩及前高雄市副市長葉匡時會談，共同擘劃南北港都雙城願景。

謝國樑說，未來會規劃發售基隆、高雄雙港城市友誼觀光護照，串聯高雄旗津、駁二商圈與基隆廟口商圈，推出雙城商家互惠活動，如美食券、限量伴手禮等，也將針對基隆、高雄各觀光景點推出集點闖關活動，與民眾分享屬於港灣城市的歷史與風情，並計畫與台鐵、旅宿業者合作，推出旅遊套票。

謝國樑表示，港口周邊發展必須從解構軍港做起，釋放更多空間發展建設與娛樂，若順利擔任市長，一定會盡力協調軍港解構，並利用郵輪停靠契機，打造如港灣主題樂園等著名地標，帶動基隆港區商圈。

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無黨籍基隆市長參選人黃希賢今天則提出在市府成立「勞動處」構想，他表示，基隆市36萬人口中，有高達17萬名勞動人口，卻只交由社會處轄下勞工行政科、勞資關係科總管，因此成立勞動處、就業科等是必要，也是當務之急。

此外，黃希賢說，他不會再讓基隆被邊緣化，不僅中央欠基隆的都要討回來，更要藉由「在地升級」創造基隆的經濟活絡，且不考量政治、黨派，積極與雙北跨縣市合作，真正實踐「北北基首都生活圈」。（編輯：張銘坤）1110915