楊文科競總揭牌 盼展現藍營團結力

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年底地方選舉即將到來，力拚連任的新竹縣長楊文科（右2）15日舉行競選總部揭牌儀式，他表示，將以一步一腳印，用政績來爭取選民的支持。（楊文科團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年9月15日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣15日電）新竹縣長楊文科競選連任，今天舉行競選總部揭牌儀式，並公布總部組織架構，主任委員為前縣長范振宗、後援會長是竹縣議長張鎮榮等，盼展現藍營團結力，也加強服務選民爭取支持。

國民黨新竹縣長參選人楊文科今天舉行競選總部揭牌儀式，楊文科致詞表示，他將以一步一腳印，用政績來爭取選民的支持，讓新竹縣拿下連任。

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楊文科團隊提供新聞資料指出，總部的規劃以年輕化、活潑化、親子歡樂風為出發點，盼打造為網美打卡熱點，及親子遊憩玩樂的遛小孩據點，讓民眾更加願意進來，更能了解楊文科過去的施政成果與內容。

楊文科團隊表示，這次在副主任委員有前縣長邱鏡淳以及前民國黨主席徐欣瑩等，顧問團總團長是聯電榮譽副董事長宣明智、總幹事是立委林思銘，總部組織架構的成員安排，展現藍營團結，也連結工商，有各界力挺。（編輯：張銘坤）1110915