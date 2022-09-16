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物價漲不停 民眾黨促政府更積極平抑物價

2022/9/16 18:18
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（中央社記者范正祥台北16日電）通膨讓物價漲不停，台灣民眾黨今天表示，通貨膨脹已經吃掉薪資漲幅，民眾實質消費力下降，促請政府採取更積極手段平抑物價，並呼籲地方選舉參選人能對此議題深入關懷。

民眾黨婦女委員會籌備處與新住民委員會舉辦「全台物價漲不停，我們與餓的距離？」記者會，反映各地物價漲幅資訊，顯示民眾荷包變薄，弱勢家庭處境更加艱困。

民眾黨秘書長謝立功指出，民眾調薪有限，通膨其實已經吃掉了薪水的漲幅，今年上半年實質的經常性薪資是負成長；換言之，民眾實質的消費力是不增反減。

謝立功說，政府不能只是公布一些指數，必須拿出具體作為，更需要結合中央銀行貨幣政策、農委會農糧署在供需上調節等措施來平抑物價；民眾黨會持續監督、關心物價對民生影響，希望選舉參選人也能關心台灣民眾真正最關心的事情。

談及物價上漲衝擊民生，本身也兼任民眾黨新住民委員會主委的謝立功指出，他以前擔任過移民署長，至今與許多新住民朋友都還有聯繫，聽新住民朋友說，常去的進口商店物價漲幅更兇，新住民朋友想吃點家鄉口味，都已經是奢侈的事情。

民眾黨立委、桃園市長參選人賴香伶以桃園著名的客家菜包為例說，原本一顆新台幣30元，上班族出門多會買個3顆、100元有找，現在已經漲到一顆40元，就只能少買一點、少吃一點。

賴香伶指出，物價上漲讓弱勢家庭生活更為窮苦，更需要照顧與幫忙，呼籲地方政府先動起來，參選人也能夠對此議題深入關懷。

民眾黨婦女事務委員會籌備處召集人張雪如表示，各地服務處所聽到的基層聲音，都反映物價上漲讓業者與消費者苦不堪言，且到服務處求助的弱勢人數越來越多。（編輯：林克倫）1110916

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