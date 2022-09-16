賴清德：對鄭運鵬充滿信心 成就可能超越鄭文燦

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副總統賴清德（前右）16日與民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（前右2）、桃園市長鄭文燦（前右3）一起到楊梅頭重溪三元宮參香祈福，同時也為鄭運鵬輔選造勢。中央社記者葉臻攝 111年9月16日

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（中央社記者葉臻桃園16日電）民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天在桃園市長鄭文燦、副總統賴清德陪同下至楊梅頭重溪三元宮參香。賴清德說，對鄭運鵬充滿信心，未來鄭運鵬的成就很可能會超越鄭文燦。

賴清德致詞時表示，鄭文燦在政策推動上非常認真，他半夜常接到鄭文燦的電話，共同討論政策與建設的推動；鄭文燦率領的團隊積極又有效率，也能協調地方意見，將重大建設推動時的衝擊和阻力降到最低。

賴清德說，桃園鐵路地下化經費比起鐵路高架化要多負擔新台幣800億，在鄭文燦極力爭取下，改由行政院吸收成本，桃園維持原先200多億左右的支出；現在捷運綠線動工了，未來還要延伸到中壢，這些都是鄭文燦的遠見與要求，相信鐵路地下化、捷運建設未來會成為桃園進步的兩個引擎。

賴清德也說，對鄭文燦最大的鼓勵和最大的支持，就是讓鄭運鵬順利接棒，他對鄭運鵬充滿信心，鄭運鵬已經做好準備，再加上鄭文燦打好的基礎，未來鄭運鵬的成就很可能會超越鄭文燦。

鄭運鵬致詞說，感謝賴清德擔任行政院長時，給予桃園很多協助；賴清德是有遠見、有魄力的大前輩，鄭文燦也是直轄市的大前輩，期盼民眾繼續支持會做事的政府，讓優良執政、優良政策持續連線。

鄭文燦致詞時則說，感謝賴清德幫楊梅區打了好基礎，也幫桃園打好基礎，這8年來，完成了楊梅休息站的設置，鐵路地下化第二階段也會延伸到楊梅，許許多多的大小建設，都持續進行中，希望下半場交棒給鄭運鵬，讓楊梅區的建設提升再提升。（編輯：張銘坤）1110916