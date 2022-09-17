黨內大咖連日站台 蔡其昌：市政擘劃受肯定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民進黨台中市長參選人蔡其昌（前排左6）17日在台中競選總部出席蔡其昌姐妹後援會成立大會，號召超過700名婦女朋友共同成立姐妹後援會。中央社記者趙麗妍攝 111年9月17日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中17日電）民進黨台中市長參選人蔡其昌接連2天有總統蔡英文、副總統賴清德站台，蔡其昌表示，蔡總統肯定他在市政上的擘劃，希望選出有執行力的市長，和中央充分配合建設地方。

選戰倒數，蔡其昌昨天在豐原舉辦首場大型造勢晚會，蔡總統站台，今天晚上也將在北屯區舉辦造勢晚會，賴副總統將出席力挺。

蔡其昌今天出席蔡其昌姐妹後援會成立大會，會前接受媒體聯訪，多次找總統站台，是否市長選戰升級總統選戰。對此，他表示，沒有升級，蔡總統身兼民進黨主席，關心選舉，支持黨提名候選人，是過往慣例。

蔡其昌說，蔡總統肯定他對市政的擘劃、願景，希望有執行力，不卸責的地方政府，不會跟中央對抗、不做政治鬥爭，才能跟中央配合，一起編列預算照顧人民，對市民、建設才有幫忙。

他指出，4年來，中市府將做不到的空污、交通建設推中央，狼師包庇洩密案推給下屬，這樣的市長每天跟中央鬥爭，難怪市政會延宕。找出會做事可跟中央成為夥伴關係，能把中央資源拿到台中建設，才是對市民最有利的市長，不斷卸責只會讓城市原地踏步、停滯不前。

台中市長盧秀燕今天出席第4選區市議員參選人邱愛珊聯合競選總部成立大會，她接受媒體聯訪，對於民進黨大咖站台她表示，要一票一票、一步一腳印，向所有鄉親懇託，選舉沒有撇步，選舉就是誠意。要拿出過去的政績，最重要是尋求鄉親的支持，會繼續加油。

蔡其昌也說明未來對市政的規劃，他承諾，敬老愛心卡的總預算將增加，整合可以運用的範疇，滿足市民期待。另苗栗、台中、彰化、南投為共同生活圈，區域治理顯得重要，要整合觀光、交通建設、人民消費、治安。

至於媒體詢問，市府將拆除部分美軍招待所，蔡其昌指出，古蹟或歷史建築都是台中的寶，是城市發展的軌跡、紀錄，盡量加以維護、活化，未來，他會竭盡所能，讓台中市的古蹟、建築，得以保存並加以活化。

盧秀燕日前指出，山線鐵路高架化在她擔任立委時和國民黨籍立委江啟臣、楊瓊瓔共同爭取，中央全額補助，她也感謝前立委徐中雄、黃義交的幫忙推動。對此，蔡其昌表示，江啟臣當時還不是立委，如何推動？黃義交則是主張地下化，極力反對高架化，他稱盧秀燕發言荒謬。（編輯：郭諭儒）1110917