聯合競總成立 盧秀燕：讓「媽媽市長」照顧台中

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（中央社記者趙麗妍台中17日電）爭取連任的台中市長盧秀燕與國民黨台中市議員參選人邱愛珊聯合競選總部今天成立，盧秀燕表示，媽媽參政為了照顧所有鄉親，繼續給「媽媽市長」一個機會，照顧台中大家庭。

盧秀燕上午出席與國民黨第4（豐原、后里）選區市議員參選人邱愛珊聯合競選總部成立大會，這也是盧秀燕首個與台中市議員參選人聯合競選總部。

民進黨台中市長參選人蔡其昌今天上午接受媒體聯訪時指出，因台中捷運藍線延宕、拒絕推動海線鐵路高架化，大慶到烏日的高架化不做，造成九德地區交通不便；市政路還沒打通，轉運中心縮水，會展中心延宕2年、攤位減半，工商業界無法接收；東豐快速道路無進展，山城豐原邊緣化。

對此，盧秀燕指出，鐵路高架化後的配套工程陸續完工，鄉親期待已久的豐原轉運中心完工啟用，豐原國民運動暨兒童運動中心也順利動工，帶動山城地區交通重要發展的東豐快速道路也將要復工。豐原人從小遊憩的中正公園，也改建成大小朋友都喜歡的共融公園。

盧秀燕競選總部總幹事、立委江啟臣表示，豐原的發展，除要感謝前人的打拚，也要感謝市政團隊的努力，在豐原興建多座活動中心，過去豐原國民運動中心都是紙上作業，在盧秀燕努力下才真正的動工興建。

盧秀燕也推薦邱愛珊，盧秀燕指出，市長想要做事，要有好的市議員幫鄉親發聲、爭取預算，邱愛珊是愛心媽媽，多年來在校園擔任志工媽媽。媽媽參政為了台中這個大家庭、照顧所有鄉親，因為他們都是家人。

盧秀燕說，繼續給「媽媽市長」一個機會，也給「媽媽市議員」一個機會，她們會繼續把台中當作自己的大家庭，把市民當作家人、努力建設家園、服務市民。（編輯：戴光育）1110917