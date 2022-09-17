國軍桃園馬祖文創園區辦活動 民眾體驗全民國防

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為強化全民國防，國防部17日在桃園馬祖文創園區舉辦「進擊的迷彩」活動，民眾攜帶幼童搶體驗。中央社記者游凱翔攝 111年9月17日

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（中央社記者游凱翔桃園17日電）為強化全民國防，國防部今天在桃園馬祖文創園區舉辦「進擊的迷彩」活動，除了有Q版勇鷹高教機外，還有步手槍模擬射擊、傘具著裝、生存遊戲等體驗，吸引民眾參與，場面熱烈。

為強化全民國防及慶祝九三軍人節，國防部今天至明天在桃園馬祖新村文創園區舉行「進擊的迷彩」活動，國軍各單位在場設置T-75手槍模擬射擊、傘具著裝體驗、小型天堂路、T-91步槍模擬射擊、低絆網攀爬、防爆衣著裝等攤位，即便中午氣溫略高，但仍吸引上百名家長攜帶孩童前來體驗。

除此之外，現場也展示空軍勇鷹新式高級教練機等Q版模型，並讓孩童試穿飛行衣留念，同時特戰指揮部也打造Q版突擊車讓孩童試乘、體驗駕車越野的感受。

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來自桃園的廖姓民眾告訴中央社記者，家裡小孩從小就是軍事迷，原本上週就要前來參與，但軍方因颱風延期，因此今天特地來共襄盛舉，並參加集點及體驗活動，希望從小灌輸孩子的全民國防精神。

除了動態活動外，軍方也在旁設置「國防主題光影特展」，將國軍戮力戰備演訓、先進技術研發及推動國防自主的成果，透過身歷其境的沉浸式投影，及立體展示全息式投影方式呈現，讓民眾寓教於樂，更加了解國防事務。（編輯：郭無患）1110917

國防部17日在桃園馬祖文創園區舉辦「進擊的迷彩」活動，孩童與Q版勇鷹高教機合影。中央社記者游凱翔攝 111年9月17日

國防部17日在桃園馬祖文創園區舉辦「進擊的迷彩」活動，不少民眾搶與海軍陸戰隊結實肌肉男合影。中央社記者游凱翔攝 111年9月17日

國防部17日在桃園馬祖文創園區舉辦「進擊的迷彩」活動，孩童搶與Q版戰機合影。中央社記者游凱翔攝 111年9月17日