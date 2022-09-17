賴清德參觀休閒農場 盼黃秀芳當選縣長推廣觀光

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副總統賴清德（中）17日南下彰化，為民進黨籍彰化縣長參選人黃秀芳（右）站台指出，彰化有發展觀光的條件，但需要有願景的縣長當業者後盾，黃秀芳就是最好人選。中央社記者吳哲豪彰化攝 111年9月17日

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（中央社記者吳哲豪彰化17日電）副總統賴清德今天南下彰化，為民進黨籍彰化縣長參選人黃秀芳站台，他在參觀休閒農場時指出，彰化有發展觀光的條件，但需要有願景的縣長和觀光業者合作，黃秀芳是最好人選。

賴副總統下午在黃秀芳、民進黨彰化縣黨部主任委員楊富鈞等人陪同下，先參觀魔菇部落休閒農場，也和觀光業者分享擔任台南市長時推廣觀光的經驗。

賴副總統指出，他擔任台南市長時大力推廣觀光，安排計程車司機去學日文，成為台南市的觀光大使；彰化縣有發展觀光的條件，縣府應和觀光業者站在一起，當業者的後盾，彰化也需要有願景的縣長和業者合作，黃秀芳是最好的人選。

賴副總統晚上則是趕到彰化市，參加尋求連任的民進黨彰化市長參選人林世賢競選總部成立大會；賴副總統說，他在林世賢身上看到清廉、勤政及愛鄉土的特質，林世賢擔任市長做事情公開透明，連彰化市南瑤宮在清點香油錢時也直播，呼籲民眾投票支持林世賢。（編輯：唐聲揚）1110917