站台力挺蔡適應 蔡總統：家族政治不會贏過會做事

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民進黨基隆市長參選人蔡適應（前右起）競選總部18日成立，總統蔡英文、基隆市長林右昌、立法委員邱泰源等人出席力挺。中央社記者王朝鈺攝 111年9月18日

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（中央社記者王朝鈺基隆18日電）民進黨基隆市長參選人蔡適應競選總部今天成立，總統蔡英文致詞說，對基隆人有信心，因為家族政治不會贏過會做事，要讓會做事、做對事的人贏，讓蔡適應帶領基隆延續光榮。

這場造勢活動包含蔡總統、副總統賴清德、基隆市長林右昌等人出席力挺，蔡總統致詞說，年底選戰對基隆來說是場關鍵之戰，是進步或停滯之戰，基隆不是綠的也不是藍的，11月26日投的不是政黨之爭，投的是基隆這座城市的未來。

蔡總統說，大家要選擇讓基隆繼續進步，還是要退回停滯不前的年代，要選擇讓基隆繼續發展升級，還是要家族政治捲土重來，大家一定會同意要讓基隆繼續前進。

蔡總統說，基隆8年的改變大家都看得見，火車站前過去很複雜的交通，已由林右昌改建，國門廣場也在林右昌任內啟用，大家期待已久的軍港西遷和基隆捷運正如火如荼進行，現在的基隆路變順暢、市容變漂亮、景點也越來越多，城市也越來越繁榮，市民越來越有光榮感，能有這樣的成績就是因為有最堅強的「基隆隊」。

蔡總統說，蔡適應過去為了基隆的發展和台灣的主權堅守崗位，晚上再回基隆跑行程做服務，往返奔波不曾間斷，是評鑑優秀立委，認真大家都看得到。

蔡總統表示，蔡適應這陣子在基隆7個行政區接連辦了好幾場說明會，有滿滿的企圖心，要讓基隆好上加好，好還要更好，從城市轉型、民生用水到街道巷弄開通，都有想法和規劃，未來還要在市府成立科技創新辦公室，要用科技力量打破既有交通和路網限制，要成立青年事務辦公室，不僅要鼓勵更多年輕人參與公共事務，還要把年輕人留在基隆，一起捲起袖子為家鄉打拚。

蔡總統說，明年中央政府總預算會創歷史新高，代表台灣經濟規模變大，財政能力更好，代表政府準備為台灣人民做更多事情，把大家照顧更好，地方則有蔡適應繼續接棒，和中央一起拚、一起衝。

蔡總統說，對基隆人有信心，因為知道家族政治不會贏過會做事，基隆8年蛻變更證明做對事，過去有認真勤奮的市長，還有努力打拚為基隆爭取更多的立委，加上堅強「基隆隊」黨工職，及全力支持地方政府的中央，這就是會做事的治理模式，要讓基隆進步不會倒退的成功模式，請大家團結所有力量支持蔡適應，讓會做事的人贏，讓做對事的人贏，讓蔡適應帶領基隆延續光榮。

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蔡總統表示，還有一件很重要的事，就是要團結阻止假訊息，大家要提高警覺，只要收到來路不明訊息一定要查證，一定要幫忙澄清和不轉傳，要讓選舉回歸理性討論和政見比較，大家要團結才能把好的政見贏過假的訊息。

蔡總統說，這次選舉還有一票要拜託大家，就是18歲公民權的修憲複決，這個門檻很高需要965萬張以上同意票，2020年她競選總統連任，拿了817萬張票已是史上最高，大家一起來努力，讓更多人投下同意票，讓18歲公民權可以過關，讓年輕人早一點參與國家大事決策。（編輯：方沛清）1110918

民進黨基隆市長參選人蔡適應（前右）競選總部18日上午成立，副總統賴清德（前左）到場致詞力挺。中央社記者王朝鈺攝 111年9月18日