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旅泰台商成立縣市長選舉後援會

2022/9/18 22:25（9/18 22:36 更新）
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上百名旅泰台商18日在曼谷成立民主進步黨6都暨各縣市選舉東南亞後援會成立大會，希望號召支持者返台投票。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年9月18日
上百名旅泰台商18日在曼谷成立民主進步黨6都暨各縣市選舉東南亞後援會成立大會，希望號召支持者返台投票。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年9月18日
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（中央社記者呂欣憓曼谷18日專電）上百名旅泰台商今天在曼谷成立6都暨各縣市選舉東南亞後援會，希望號召民主進步黨的支持者返台投票，台商們也將從10月起陸續組團返台，替參選人造勢。

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九合一選舉將在11月26日登場，約300名旅泰台商今天舉行6都暨各縣市選舉東南亞後援會成立大會，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情因素，民進黨各縣市參選人無法親自到泰國造勢，改為錄製影片在成立大會現場播放，由立法委員陳瑩代表各參選人赴泰感謝台商支持。

東南亞後援會召集人何素珍表示，在民進黨中央確認各縣市長的參選人之後，旅泰台商就開始準備後援會成立大會，由台商擔任自己戶籍所在地的參選人後援會會長，台商預計10月到11月會組團回台幫參選人造勢。（編輯：韋樞）1110918

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