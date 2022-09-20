盧秀燕滿意度六都後段班 蔡其昌：施政有問題

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（中央社記者郝雪卿台中20日電）台中市長盧秀燕在今天發布的一項施政滿意度調查中排名六都倒數第2，民進黨台中市長參選人蔡其昌認為，顯示施政有問題，代表人民不滿意。市府回應，中市教育面表現亮眼。

天下雜誌今天發布「縣市長施政滿意度調查」及「幸福城市大調查」結果，盧秀燕施政滿意度在全台各縣市中排名第17，六都排名倒數第2。

對於這項調查結果，蔡其昌下午出席雜誌及補教業、文教業後援會成立授證儀式時，會中接受媒體聯訪指出，調查結果代表盧秀燕4年前所承諾的「市長換人空氣換新」是一張芭樂票、是一張跳票的支票，根本沒做到。

蔡其昌表示，盧秀燕在雜誌評比表現都墊底，顯示施政有問題、市政表現有問題，代表人民不滿意，但盧秀燕只挑自己愛聽的民調才說民調準，對她不利的就是唱衰，這不是做市長的態度，不願意謙虛面對、不檢討問題在哪裡，這樣台中市很難進步。

綠營台中市議員陳世凱及林德宇也在市議會市政總質詢中指出，盧秀燕施政滿意度年年都是後段班，滿意度排名甚至輸給因弊案而被起訴的宜蘭縣長林姿妙，這種狀況已反映出市民的失望。

台中市政府對此回應指出，台中市在教育面向表現亮眼，獲雜誌客觀評比為「教育王」；另在與民眾生活息息相關的「社福力」及「經濟力」等面向也奪得六都第2佳績，逐步讓台中成為幸福宜居的模範城市。

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台中市新聞局長鄭照新認為，天下雜誌的報導亦明確指出，大都會和非大都會市民的要求期待有別，台中市有沒有進步，必須自己和自己比。

鄭照新表示，綜合各項調查指標，同期其他調查顯示，84.7%市民不同意台中4年沒進步，表示進步感受市民看得見，但是台中市民優良的監督傳統，對城市進步有更高期待，分數不可能打得太甜，在此要對台中市民高要求的評價傳統致敬。（編輯：謝雅竹）1110920