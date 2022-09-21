駐以色列代表會特拉維夫市長 期強化雙邊城市交流

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（中央社記者賴素芬特拉維夫21日專電）駐以色列代表李雅萍日前至特拉維夫市政府拜會市長赫爾代（Ron Huldai，另譯：胡戴伊），就加強台以的城市交流及文化新創等合作交換意見。

李雅萍19日的拜會首先向赫爾代恭賀特拉維夫欣欣向榮，躍升國際知名城市，並傳達代表處人員對特拉維夫的便利、多元及安全環境的深刻感受。關於特拉維夫正推動的各項重大市政建設，如輕軌和公車快速專用等，也表達樂見台以城市在交通運輸及智慧化城市領域加強交流。

特拉維夫是以國第2大城，擁有46萬人口，除了有4個國家（包括美國）的大使館選擇設於耶路撒冷外，其他有邦交的86國大使館則設於特拉維夫。在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前，這個沿著碧藍地中海及亮麗沙灘、充滿活力、夜生活多采多姿的「不夜城」，每年吸引大約有250萬觀光客來此旅遊。

除了是以國的經濟與科技中心，特拉維夫也是以色列的文化重鎮，擁有知名藝文景點，包括特拉維夫美術館、依瑞茲以色列博物館（Eretz Israel Museum）等知名場館和世界級的以色列愛樂樂團，與會雙方都期盼未來持續深化台以文化藝術的交流合作。

今年78歲的赫爾代1989年從以色列空軍以准將頭銜退役，曾任職戰鬥機飛行員和指揮官，並參與多次中東戰爭，如1967年6月的「六日戰爭」（Six-Day War） 和1973年10月的「贖罪日戰爭」（Yom Kippour War）。

他退役後從商，也擔任過高中校長，1998踏入政壇，當年高票當選特拉維夫市長，5年一任的市長任期，目前是他的第5任，24年來推動特拉維夫的國際化和繁榮發展績效斐然，備受市民肯定。

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赫爾代歡迎李雅萍派駐以色列，並成為特拉維夫市民，另表示特拉維夫市政府樂與代表處共同推動雙邊文化、觀光及新創交流。

赫爾代另贈予李雅萍特拉維夫市民文化活動通行證，並盼雙方持續強化友好情誼。李雅萍則回贈鎮宅獅交趾陶，感謝赫爾代為守護特拉維夫市民的安全與福祉不遺餘力。（編輯：陳惠珍）1110921